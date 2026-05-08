Menu
Menu Busca sexta, 08 de maio de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Marido é preso após esfaquear esposa várias vezes após discussão em Caarapó

As lesões foram na região do tórax, braço e cabeça da vítima, além de sofrer graves ameaças de morte

08 maio 2026 - 16h38Vinicius Costa
Faca usada pelo homem no ataqueFaca usada pelo homem no ataque   (Divulgação/PMMS)

Homem, de 33 anos, foi preso em flagrante na manhã desta sexta-feira, dia 8, após esfaquear por diversas vezes a própria companheira, de 28 anos, em uma residência na rua Cuiabá, na região central de Caarapó.

As lesões foram na região do tórax, braço e cabeça da vítima, além de sofrer graves ameaças de morte. A vítima sofreu diversas agressões físicas após uma discussão.

Segundo a Polícia Civil, equipes do S.I.G. de Fátima do Sul foram acionadas para prestar apoio operacional à Delegacia de Polícia de Caarapó, logrando êxito em localizar e prender o suspeito.

A vítima foi encaminhada para atendimento médico e submetida a exame de corpo de delito.

O autor foi conduzido à Delegacia de Polícia de Caarapó, onde foi autuado em flagrante pelos crimes de lesão corporal qualificada no contexto de violência doméstica e ameaça, permanecendo à disposição da Justiça.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Veículo foi recuperado pelos policiais de MS
Polícia
Polícia recupera Fiat Strada furtada após fuga e perseguição em Pedro Gomes
Aeroporto de Ponta Porã
Polícia
Alvo de operação contra lavagem de capitais é preso em aeroporto de MS
Drogas foram apreendidas
Polícia
DOF apreende R$ 1,2 milhão em haxixe marroquino em Caarapó
Drogas estavam em uma pickup abandonada
Polícia
Drogas avaliadas em R$ 2 milhões é apreendida pelo DOF na BR-267, em MS
Ação faz parte da Operação Caminhos Seguros
Polícia
Operação em Corumbá mira irregularidades em casas noturnas e proteção de menores
Thamires Rodrigues de Souza
Polícia
Briga no trânsito termina com passageira de aplicativo baleada e morta
Campo-grandense é extorquido após trocar nudes com suposta adolescente
Polícia
Campo-grandense é extorquido após trocar nudes com suposta adolescente
Suspeito foi detido na frente da delegacia
Polícia
Vídeo: Homem é preso após agredir esposa grávida em bar de Água Clara
Joilson Silva era morador de Bataguassu
Polícia
Empresário de Bataguassu morre em hospital de SP dias após acidente
Vítima foi levada ao CRS Coophavila
Polícia
Jovem é assassinado com cinco tiros em residência no Portal Caiobá

Mais Lidas

Fachada da Secretaria Estadual de Saúde
Saúde
SES emite alerta para surto de meningite meningocócica em Mato Grosso do Sul
Imagem ilustrativa
Polícia
Vizinha denuncia casal por ato sexual com janela aberta em prédio no Pioneiros
Pedro Lucio Jesus de Oliveira, o 'Peu', em julgamento - Foto: Vinícius Santos
Justiça
'Peu' pega 14 anos de prisão por assassinato com foice em Campo Grande
Peu senta na cadeira dos réus para julgamento
Justiça
'Peu' encara júri após matar desafeto com golpes de foice em Campo Grande