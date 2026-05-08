Marido é preso após esfaquear esposa várias vezes após discussão em Caarapó

Homem, de 33 anos, foi preso em flagrante na manhã desta sexta-feira, dia 8, após esfaquear por diversas vezes a própria companheira, de 28 anos, em uma residência na rua Cuiabá, na região central de Caarapó.

As lesões foram na região do tórax, braço e cabeça da vítima, além de sofrer graves ameaças de morte. A vítima sofreu diversas agressões físicas após uma discussão.

Segundo a Polícia Civil, equipes do S.I.G. de Fátima do Sul foram acionadas para prestar apoio operacional à Delegacia de Polícia de Caarapó, logrando êxito em localizar e prender o suspeito.

A vítima foi encaminhada para atendimento médico e submetida a exame de corpo de delito.

O autor foi conduzido à Delegacia de Polícia de Caarapó, onde foi autuado em flagrante pelos crimes de lesão corporal qualificada no contexto de violência doméstica e ameaça, permanecendo à disposição da Justiça.

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