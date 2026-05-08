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Empresário de Bataguassu morre em hospital de SP dias após acidente

Joilson Silva estava internado no Regional de Presidente Prudente

08 maio 2026 - 09h23Vinicius Costa
Joilson Silva era morador de BataguassuJoilson Silva era morador de Bataguassu   (Redes Sociais/Folha TL)

O empresário Joilson Silva, conhecido como 'Espetinho do Jogador', morreu nesta quinta-feira, dia 7, em decorrência de complicações de saúde em razão de um grave acidente que sofreu no início de abril em São Paulo.

Morador de Bataguassu, Silva estava internado desde o dia do acidente no Hospital Regional de Presidente Prudente.

Informações sobre o acidente não foram divulgadas, mas a confirmação da morte foi feita pela família através das redes sociais.

Durante os últimos dias, segundo informações do Folha TL, houve uma grande mobilização de familiares e amigos para doações de sangue com intuito de ajudar na recuperação de Joilson.

No entanto, o estado da vítima era considerado delicado e ele não resistiu após longos dias internado no hospital paulista.

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