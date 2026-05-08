Empresário de Bataguassu morre em hospital de SP dias após acidente

O empresário Joilson Silva, conhecido como 'Espetinho do Jogador', morreu nesta quinta-feira, dia 7, em decorrência de complicações de saúde em razão de um grave acidente que sofreu no início de abril em São Paulo.
Morador de Bataguassu, Silva estava internado desde o dia do acidente no Hospital Regional de Presidente Prudente.
Informações sobre o acidente não foram divulgadas, mas a confirmação da morte foi feita pela família através das redes sociais.
Durante os últimos dias, segundo informações do Folha TL, houve uma grande mobilização de familiares e amigos para doações de sangue com intuito de ajudar na recuperação de Joilson.
No entanto, o estado da vítima era considerado delicado e ele não resistiu após longos dias internado no hospital paulista.Reportar Erro