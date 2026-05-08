Menu
Menu Busca sexta, 08 de maio de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Brasil

Condenado pela morte de Eliza Samudio, ex-goleiro Bruno volta para a prisão

Justiça apontou que ex-jogador viajou ao Acre sem autorização durante liberdade condicional

08 maio 2026 - 09h51Sarah Chaves
Foto publicada pelo goleiro Bruno em visita ao MaracanãFoto publicada pelo goleiro Bruno em visita ao Maracanã   (Instagram)

Foragido da Justiça, o goleiro Bruno foi preso na noite desta quinta-feira (7), em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos, no Rio de Janeiro.

Após ser detido, o goleiro foi conduzido à 125ª DP (São Pedro da Aldeia) para cumprimento de mandado de prisão. A ocorrência foi posteriormente encaminhada à 127ª DP (Armação dos Búzios).

Condenado pelo homicídio de Eliza Samudio, o atleta passou a ser considerado foragido após perder o benefício do livramento condicional. A foto do ex-goleiro Bruno Fernandes das Dores de Souza estava em um cartaz de procurados divulgado pela PCERJ (Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro).

Segundo o TJRJ (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro), um mandado de prisão foi expedido no dia 5 de março pela Vara de Execuções Penais. A decisão foi tomada após a Justiça entender que Bruno descumpriu uma das condições impostas para a manutenção do benefício.

De acordo com o processo, o ex-jogador deixou o estado do Rio de Janeiro sem autorização judicial. Ele viajou para o Acre no dia 15 de fevereiro, apenas quatro dias depois de ter obtido o livramento condicional. A decisão que concedeu o benefício determinava que ele não poderia se ausentar do estado sem autorização prévia do Juízo da Execução Penal.

A viagem ocorreu durante o retorno do ex-goleiro ao futebol profissional. No dia 15 de fevereiro, Bruno chegou ao Acre para reforçar o Vasco-AC. Três dias depois, ele foi regularizado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF (Confederação Brasileira de Futebol).

Ao revogar o beneficio, o juiz Rafael Estrela Nóbrega apontou que o deslocamento sem autorização representou descumprimento das condições estabelecidas para o livramento condicional. O mandado de prisão expedido tinha validade de 16 anos.

 

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Donvictorio/istock
Brasil
Governo publica acordo do Mercosul com regras mais rápidas para importação e exportação
Apresentação de cartas credenciais do Embaixador do Japão
Brasil
Brasil ganha novos embaixadores diplomáticos de países da Ásia, África e Caribe
Foto: Eduardo Matysiak/Ato Press/Estadão Conteúdo
Brasil
Produtos da Ypê tem fabricação e comercialização suspensos pela Anvisa
Lula chega à Casa Branca para reunião com Donald Trump
Brasil
Lula chega à Casa Branca para reunião com Donald Trump
Procuradora Ana Ali Garcia e governador Eduardo Riedel
Brasil
MS usa tese de "riqueza nacional" para ampliar participação nos royalties do petróleo
Dario Durigan, ministro da Fazenda
Economia
Governo prepara nova etapa do Desenrola voltada a trabalhadores informais
Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master
Brasil
Preso, Vorcaro finaliza proposta de delação sobre fraudes no Banco Master
Painel de votação - Foto: Reprodução / TV Câmara
Política
AGORA: Conselho de Ética aprova suspensão de 2 meses do mandato de Marcos Pollon
Pollon ocupou mesa Foto: Vinicius Schimidt - Metrópoles
Política
AO VIVO: Conselho de Ética julga Pollon e deputados que ocuparam Mesa Diretora
Tribunal de Contas da União (TCU) / Leopoldo Silva/Agência Senado
Economia
Entidades do setor financeiro criticam decisão do TCU que suspende consignado do INSS

Mais Lidas

Fachada da Secretaria Estadual de Saúde
Saúde
SES emite alerta para surto de meningite meningocócica em Mato Grosso do Sul
Imagem ilustrativa
Polícia
Vizinha denuncia casal por ato sexual com janela aberta em prédio no Pioneiros
Pedro Lucio Jesus de Oliveira, o 'Peu', em julgamento - Foto: Vinícius Santos
Justiça
'Peu' pega 14 anos de prisão por assassinato com foice em Campo Grande
Peu senta na cadeira dos réus para julgamento
Justiça
'Peu' encara júri após matar desafeto com golpes de foice em Campo Grande