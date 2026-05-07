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Lula chega à Casa Branca para reunião com Donald Trump

Presidentes discutem comércio, crime organizado e minerais críticos nesta quinta-feira (7)

07 maio 2026 - 11h21Sarah Chaves    atualizado em 07/05/2026 às 11h25

O presidente Lula  deixou a embaixada brasileira em Washington na manhã desta quinta-feira (7) por volta das 10h30 (horário local e MS), 11h30 em Brasília e seguiu para a Casa Branca, onde terá encontro com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A reunião será a segunda entre os dois líderes desde outubro do ano passado e deve tratar de temas como economia, segurança pública e geopolítica.

A reunião acontece em meio a algumas tensões entre Brasil e EUA, como tarifas sobre produtos brasileiros, investigações americanas envolvendo o Pix e discussões sobre minerais estratégicos e terras raras. 

A visita de Lula é considerada uma “visita de trabalho”, mais focada em negociações do que em cerimônias oficiais. Entre os temas da pauta estão as taxas impostas pelos EUA sobre aço, alumínio, cobre e móveis brasileiros.

O combate ao crime organizado também deve entrar nas conversas, principalmente após discussões sobre uma possível classificação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas pelos americanos.

Outro assunto importante envolve minerais críticos usados em tecnologias e na transição energética. O tema ganhou força após a aprovação, na Câmara dos Deputados, do projeto que cria a Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos.

A comitiva brasileira conta com ministros das áreas de Relações Exteriores, Justiça, Fazenda, Minas e Energia e Desenvolvimento, além do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues.
 

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