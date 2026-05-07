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Polícia mira grupo que furtava Hilux e SW4 para envio ao Paraguai em MS

Polícia cumpriu mandados em três cidades e apreendeu armas, drogas e eletrônicos ligados ao esquema

07 maio 2026 - 11h11Vinicius Costa
Polícia fez operação durante a madrugadaPolícia fez operação durante a madrugada   (Divulgação/PCMS)

Uma força-tarefa da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul cumpriu mandados em três cidades na manhã desta quinta-feira (7) contra um grupo suspeito de furtar caminhonetes de luxo e atravessar os veículos para o Paraguai. A operação, batizada de “Fenda Digital”, teve como foco investigados ligados ao furto de modelos Toyota Hilux e SW4 na região sul do Estado.

Segundo a investigação, o esquema atuava de forma organizada e usava dispositivos eletrônicos para destravar e ligar os veículos sem levantar suspeitas. A apuração aponta que os criminosos exploravam falhas no sistema de segurança das camionetes, acessando os automóveis com ferramentas simples e utilizando decodificadores digitais para dar partida.

As ações ocorreram simultaneamente em Mundo Novo, Naviraí e Guaíra (PR), com participação de mais de 70 agentes. Ao todo, foram cumpridos oito mandados de prisão, três ordens de busca e apreensão contra adolescentes e dez mandados de busca domiciliar. Duas pessoas também foram presas em flagrante.

Durante as diligências, os policiais apreenderam aparelhos eletrônicos, drogas, arma de fogo, munições e materiais que devem reforçar o inquérito. Um dos presos em flagrante responderá por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de uso restrito. Outro foi autuado por porte de munições.

A investigação durou cerca de três meses e identificou mais de dez envolvidos, entre adultos e adolescentes, com funções definidas dentro da associação criminosa. A Polícia Civil informou que mantém contato com autoridades paraguaias para ampliar o combate ao grupo e rastrear a rota usada para levar os veículos ao país vizinho.

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