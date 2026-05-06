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Dois são presos e PRF apreende 591 quilos de drogas em Campo Grande

Os três envolvidos foram presos e encaminhados à Polícia Federal

06 maio 2026 - 17h55Vinicius Costa
Drogas apreendidas pela PRFDrogas apreendidas pela PRF   (Divulgação/PRF)

Duas caminhonetes, uma Mitsubishi Triton e uma Toyota Hilux, foram apreendidas pela Polícia Rodoviária Federal nesta quarta-feira, dia 6. Elas estavam carregadas com 591 quilos de drogas.

A apreensão aconteceu durante fiscalizações na BR-060, em Campo Grande.

Segundo informações da PRF, a ação ocorreu quando os policiais deram ordem de parada a duas caminhonetes que trafegavam juntas. Os condutores não obedeceram imediatamente. O motorista de uma MMC/Triton acabou parando o veículo e, ao ser abordado, confessou que transportava entorpecentes.

Já a outra caminhonete, uma Toyota/Hilux, fugiu por alguns quilômetros. O motorista e um passageiro abandonaram o veículo e tentaram escapar a pé, mas foram alcançados e detidos pelos agentes.

Nas duas caminhonetes, foram apreendidos 431,8 quilos de pasta base de cocaína, 159,7 quilos de cloridrato de cocaína e 3,3 quilos de skunk.

Segundo o condutor da Hilux, os veículos com a droga seriam entregues em Campo Grande.

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