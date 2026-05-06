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Procurados por homicídio em Goiás, dupla é presa traficando em Campo Grande

Dupla ainda é investigada por outros crimes e tinha ligação com o PCC

06 maio 2026 - 14h10Vinicius Costa e Vinicius Santos
Drogas apreendidas com os criminososDrogas apreendidas com os criminosos   (Divulgação/PMMS)

Weyder Costa Furtado e Ezequiel Ribeiro Matos, ambos de 24 anos, foram presos em flagrante pelo crime de tráfico de drogas na noite desta terça-feira, no Jardim Colúmbia, em Campo Grande.

Eles estavam sendo procurados pela Polícia Civil de Goiás, após serem apontados como suspeitos de um crime de homicídio qualificado ocorrido em Mineiros.

Segundo o boletim de ocorrência, uma denúncia chegou ao conhecimento da equipe da Força Tática, do 9º Batalhão da Polícia Militar, que ao chegarem no local indicado, visualizaram dois suspeitos, que dispensaram alguns itens e se refugiram em um imóvel.

Diante da suspeita, os policiais iniciaram os procedimentos de abordagem e encontraram entorpecentes no bolso de Ezequiel. Já no imóvel, onde também estava Weyder, foram encontrados 30 tabletes de maconha.

Ainda conforme o registro policial, os dois indivíduos foram checados e houve a confirmação de que eram procurados pela Polícia Civil de Goiás: Ezequiel tinha mandado de prisão temporária por homicídio qualificado, enquanto Weyder era de homicídio qualificado e tentativa de homicídio. Eles também são investigado por outros crimes no Estado.

Os policiais militares ainda verificaram que a dupla possui ligação com PCC (Primeiro Comando da Capital).

O caso foi registrado como tráfico de drogas.

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