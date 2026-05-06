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MP investiga descarte de agrotóxicos e risco ambiental em fazenda de MS

Embalagens teriam sido descartadas de forma irregular em Paraíso das Águas

06 maio 2026 - 13h38Vinicius Costa

Uma investigação do Ministério Público de Mato Grosso do Sul apura o descarte irregular de embalagens de agrotóxicos em uma fazenda de Paraíso das Águas, com suspeita de risco de contaminação ambiental. O caso envolve possível manejo inadequado de resíduos potencialmente perigosos em área rural.

O foco da apuração é o impacto direto ao meio ambiente, especialmente quanto à possibilidade de poluição do solo e de recursos hídricos. A investigação busca esclarecer se houve descumprimento de normas ambientais no armazenamento e destinação das embalagens utilizadas na atividade agrícola.

Segundo o MPMS, foram identificados indícios de descarte irregular desses materiais, que exigem procedimentos específicos de lavagem, armazenamento e devolução após o uso. A forma como foram encontrados levanta suspeitas de risco à saúde pública e ao equilíbrio ambiental.

Diante da situação, o Ministério Público instaurou procedimento para apurar responsabilidades e determinar eventuais medidas corretivas. Entre as providências possíveis estão a regularização da área e a responsabilização dos envolvidos, caso sejam confirmadas irregularidades.

A investigação segue em andamento e deve apontar se houve contaminação efetiva ou risco concreto, além de avaliar a necessidade de ações emergenciais para evitar danos ambientais mais amplos.

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