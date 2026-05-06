MS amplia cobertura de esgoto e chega a 75% em cinco anos

A cobertura de esgoto em Mato Grosso do Sul passou de 46% para 75% nos últimos cinco anos nos 68 municípios atendidos pela Ambiental MS Pantanal. O avanço ocorreu após a Parceria Público-Privada entre a concessionária, a Sanesul e o Governo do Estado, firmada em 2021.

Segundo o governo estadual, 29 municípios já atingiram a universalização do esgotamento sanitário, com índices acima de 90% de cobertura. Neste ano, Ivinhema, Anaurilândia e Selvíria passaram a integrar a lista, beneficiando cerca de 270 mil moradores.

O governador Eduardo Riedel afirmou que o avanço do saneamento acompanha o crescimento econômico do Estado. “Mas também no saneamento básico em todo Mato Grosso do Sul. Com uma política de estado eficiente, com foco no futuro, essa PPP do saneamento conseguiu ampliar a cobertura na maioria das cidades, sendo que muitas já estão com universalização do serviço”, declarou. Ele completou que “em 2028 já teremos esta condição em todo Estado. Isto significa saúde e dignidade para a população, porque interfere diretamente na qualidade de vida das pessoas”.

O diretor-presidente da Sanesul, Renato Marcílio, destacou os impactos dos investimentos no setor. “Cada investimento em esgotamento sanitário é investimento direto em saúde pública, em dignidade e no futuro das nossas cidades”, afirmou. Segundo ele, a parceria com a MS Pantanal foi essencial para acelerar as obras e ampliar a cobertura em todas as regiões do Estado.

Em 2026, a Ambiental MS Pantanal prevê obras de ampliação do sistema de esgoto em 42 municípios, com mais de 480 quilômetros de novas redes coletoras. As intervenções incluem ligações domiciliares, estações elevatórias e ampliação da capacidade de tratamento.

Entre as cidades com obras previstas estão Caarapó, Maracaju, Sidrolândia, Rio Brilhante, Naviraí, Nova Andradina, Fátima do Sul e Chapadão do Sul.



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