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Homem é socorrido após ataque de jararaca em fazenda no Pantanal

Caso é o terceiro registrado em três dias na região da Nhecolândia

05 maio 2026 - 14h38Vinicius Costa
Vítima já apresentava sinais de envenenamentoVítima já apresentava sinais de envenenamento   (Divulgação/Corpo de Bombeiros)

Um trabalhador rural de 59 anos foi resgatado após ser picado por uma jararaca em uma fazenda na região da Nhecolândia, no Pantanal de Corumbá, na manhã de segunda-feira (4).

A vítima precisou ser transportada por terceiros até o Porto da Manga, a cerca de 70 quilômetros da área urbana, onde encontrou a equipe do Corpo de Bombeiros para atendimento.

No local, os militares do 3º Grupamento realizaram os primeiros socorros e identificaram sinais típicos de envenenamento: ferimento no braço esquerdo com inchaço, além de tontura e episódios de vômito. O trabalhador relatou que foi atacado pela cobra no início da manhã, enquanto começava as atividades na propriedade.

Após o atendimento inicial, ele foi estabilizado e encaminhado para uma unidade de saúde, onde deve receber tratamento específico com soro antiofídico.

O caso não foi isolado. Segundo os bombeiros, ao menos três ocorrências de picada de cobra foram registradas nos últimos três dias na região do Pantanal

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