Menu
Menu Busca segunda, 04 de maio de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Cidade

Ausência de regimento leva MP a abrir inquérito sobre conselho em Paranaíba

Investigação aponta problemas na estrutura e funcionamento do colegiado

04 maio 2026 - 17h39Vinicius Costa

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul instaurou inquérito civil para apurar irregularidades no funcionamento do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Paranaíba, após identificar a ausência de regimento interno do órgão.

A investigação é conduzida pela 1ª Promotoria de Justiça do município e teve início a partir de denúncia da Associação Amigos da Natureza do Bolsão, que apontou falhas na organização do conselho e questionou a regularidade do mandato dos membros.

Durante a apuração, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente informou que o mandato do colegiado foi regularizado por decreto em novembro de 2025, com validade de dois anos. No entanto, não houve comprovação da aprovação do regimento interno, considerado essencial para o funcionamento do órgão.

O MPMS destacou que houve indicação de elaboração de uma minuta do documento, mas sem confirmação formal de análise ou votação pelos conselheiros, inclusive após mudanças na gestão da pasta ambiental.

Diante disso, o órgão converteu o procedimento preparatório em inquérito civil e fixou prazo de dez dias para que a secretaria informe a situação do regimento. Caso não haja resposta ou regularização, poderão ser adotadas medidas legais.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

A programação inclui abordagens educativas nas ruas
Trânsito
Campanha Maio Amarelo 2026 é lançada com tema "Enxergar o outro é salvar vidas"
Aluno de 15 anos ganha concurso de cartas e representa MS em etapa nacional
Cidade
Aluno de 15 anos ganha concurso de cartas e representa MS em etapa nacional
Uso de bicicletas elétricas leva MP a fiscalizar trânsito em Chapadão do Sul
Cidade
Uso de bicicletas elétricas leva MP a fiscalizar trânsito em Chapadão do Sul
Arma que teria sido usada no crime foi apreendida pelo BPChoque -
Justiça
TJ não aceita tese de 'acidente' e mantém condenação por feminicídio na Capital
Ações sociais pelo Estado garantiram o avanço no combate à pobreza
Cidade
MS reduz pobreza e retira 44,6 mil pessoas da vulnerabilidade em dois anos
Local do acidente - Foto: WhatsApp / JD1
Trânsito
Acidente de moto mata jovem de 19 anos no bairro São Conrado, em Campo Grande
Projeto Social - Foto: Divulgação
Oportunidade
Câmara Municipal sedia curso gratuito voltado a projetos sociais em Campo Grande
Polícia Militar de Bonito |
Polícia
Hóspede leva surra de recepcionista após confusão por cone em hotel de Bonito
Divulgação / Assessoria / PMMS
Polícia
Puxões de cabelo contra mulher em festa terminam com homem preso em Maracaju
A programação incluiu a entrega e o lançamento de obras nas áreas de habitação
Cidade
No aniversário de Caracol, Beto Pereira ressalta investimentos e parabeniza avanços do município

Mais Lidas

Local do acidente - Foto: WhatsApp / JD1
Trânsito
Acidente de moto mata jovem de 19 anos no bairro São Conrado, em Campo Grande
Foto: Rodrigo Tammaro
Clima
Capital terá queda nas temperaturas e pode registrar frio abaixo de 10°C na próxima semana
Imagem ilustrativa
Polícia
Vizinha denuncia casal por ato sexual com janela aberta em prédio no Pioneiros
Momento do acidente - Foto: Reprodução
Brasil
VÍDEO: Peão morre após ser pisoteado por touro durante rodeio em Rondônia