Inscrições para Clube de Ciências do Bioparque Pantanal são prorrogadas até 15 de maio

O prazo de inscrições para a quarta edição do Clube de Ciências do Bioparque Pantanal foi prorrogado até o dia 15 de maio. A iniciativa é voltada a estudantes do Ensino Fundamental II e Médio de escolas públicas e privadas de Mato Grosso do Sul.

A ampliação do prazo atende a solicitações de instituições de ensino, permitindo mais tempo para organização e submissão dos projetos. Apesar da prorrogação, o cronograma do programa segue inalterado, com início das atividades previsto para 2 de junho.

O Clube de Ciências busca incentivar a pesquisa e a produção científica entre jovens, com projetos desenvolvidos ao longo de seis meses e orientados por professores. As inscrições podem ser feitas em três modalidades: continuidade de projetos de escolas parceiras, participação em projetos institucionais do Bioparque e ingresso regular para novas propostas.

As iniciativas selecionadas serão avaliadas pelo Núcleo de Educação Ambiental do Bioparque Pantanal, conforme critérios estabelecidos em edital. Confira aqui.

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