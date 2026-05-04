Campanha Maio Amarelo 2026 é lançada com tema "Enxergar o outro é salvar vidas"

A campanha Maio Amarelo 2026 foi lançada nesta segunda-feira (4), com uma programação de ações educativas ao longo de todo o mês voltadas à redução de sinistros e à preservação da vida no trânsito.

Com o tema “Enxergar o outro é salvar vidas”, a iniciativa propõe reflexões sobre atitudes diárias, como respeito à sinalização, redução da velocidade e convivência mais segura entre motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres.

A programação inclui abordagens educativas nas ruas, atividades em escolas e empresas, além de ações específicas voltadas aos motociclistas, considerados um dos grupos mais vulneráveis no trânsito.

Entre os destaques está o curso gratuito de pilotagem segura, marcado para o dia 16 de maio, no Comper Itanhangá, com vagas limitadas. Também será realizado um concurso para escolha do nome da arara-canindé, símbolo das ações educativas da Agetran.

Segundo o diretor-presidente da Agetran, Ciro Vieira, o objetivo é reforçar a mudança de comportamento no trânsito. “Empatia e respeito são fundamentais no trânsito. Precisamos enxergar o outro como alguém que também tem família, sonhos e direito de chegar ao seu destino com segurança”, afirmou.

A campanha integra uma mobilização internacional e utiliza a cor amarela como símbolo de atenção no trânsito, incentivando práticas mais seguras no dia a dia.

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