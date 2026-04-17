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Trânsito

Mais de 300 mil carros devem passar pela BR-163 em MS no feriado

A concessionária responsável pela via, Motiva Pantanal iniciou a Operação Tiradentes que visa segurança viária

17 abril 2026 - 16h32Redação
DivulgaçãoDivulgação   (Motiva Pantanal)

A Motiva Pantanal, concessionária responsável pela BR 163 em Mato Grosso do Sul, inicia a Operação Tiradentes 2026 ao longo de toda a via nesta sexta-feira (17). A ação se estenderá até a próxima quarta-feira (22).

Durante os seis dias, as equipes do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) serão reforçadas nos 845,4 quilômetros da rodovia, com socorro médico e mecânico oferecidos 24h por dia. De acordo com a Concessionária, 306,2 mil veículos devem circular pela BR-163/MS nos dias em que ocorrem a Operação. Somente para esta sexta-feira, a projeção indica tráfego mais intenso, com estimativa de quase 60 mil veículos transitando durante todo o dia.

Já no sábado, a previsão indica cerca de 55 mil veículos ao longo de toda a rodovia. No domingo, a previsão é de 42.000 veículos. Já na segunda-feira, o volume estimado é de 48.646, enquanto na terça-feira deve chegar a 50.745. Para a quarta-feira, a expectativa é de 49.952 veículos.

Monitoramento por câmeras - A operação conta, ainda, com uma estrutura com 477 câmeras em Circuito Fechado, para monitoramento do tráfego à distância, 24h por dia, a partir do CCO (Centro de Controle Operacional). Também serão empregados 18 Painéis Fixos de Mensagens Variáveis e 17 Painéis Móveis de Mensagens Variáveis, instalados em pontos estratégicos para permitir informar, em tempo real, eventuais interferências no tráfego.

Equipes de plantão - Mais de 80 viaturas estão à disposição dos usuários, entre elas, ambulâncias-resgate (05 delas unidades móveis de suporte avançado), guinchos pesados, guinchos leves, inspeções de tráfego, caminhões de combate a incêndio e viaturas para apreensão de animais à disposição dos clientes da rodovia.

Para proporcionar um atendimento cada vez melhor, as Bases Operacionais da Motiva Pantanal estão em processo de reforma. Enquanto as melhorias avançam, os clientes contam com contêineres provisórios instalados ao lado de cada base, equipados com sanitários e água potável, assegurando conforto e serviço contínuo nos seguintes pontos:

Mundo Novo (km 27,6 - Norte)
Itaquiraí (km 80,9 - Sul)
Naviraí (km 128,6 - Sul)
Juti (km 179,6 - Norte)
Caarapó (km 224,3 - Sul)
Dourados (km 285,2 - Sul)
Rio Brilhante (km 331,8 - Sul)
Nova Alvorada (km 381,4 - Sul)
Anhanduí (km 427,1 - Norte)
Campo Grande (km 478,5 - Norte)
Jaraguari (km 534,6 - Sul)
Bandeirantes (km 577,9 - Norte)
São Gabriel do Oeste (km 629,1 - Norte)
Rio Verde de Mato Grosso (km 678,1 - Norte)
Coxim (km 740,7 - Sul)
Pedro Gomes (km 778,4 - Sul)
Sonora (km 822,2 – Norte).

Movimento ‘Afaste-se’ - Com o intuito de proteger outros colaboradores e demais pessoas que trabalham no atendimento a ocorrências, a Motiva Pantanal dá continuidade ao Movimento Afaste-se, cuja proposta é orientar os condutores de veículos a, ao perceber uma situação que envolva qualquer tipo de atendimento, reduza a velocidade do veículo, porém, sem prejudicar o andamento do fluxo, e procurando manter distância segura do local da ocorrência.

O ato de afastar-se do local dessas ocorrências dá à polícia, socorristas de emergência e outros veículos de serviço, espaço adequado para a realização do trabalho nas rodovias, reduzindo o perigo dos profissionais que estão atuando em uma ocorrência. Para alertar os motoristas sobre essa prática de segurança e propor uma mudança no comportamento de quem está no volante, a Motiva Pantanal fará distribuição de folhetos de conscientização com a mensagem: “Ao observar viatura em atendimento, reduza a velocidade”.

Fale com a Motiva Pantanal - Para informações das condições de tráfego, sugestões, críticas e elogios, os motoristas e passageiros podem fazer contato com a Concessionária por meio do Disque Motiva Pantanal, serviço telefônico gratuito (inclusive para celulares) que atende pelo telefone 0800 648 0163, 24 horas por dia. O site da empresa www.motivapantanal.com.br também oferece informações das condições de tráfego.

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