Procon aponta variação de até 11,83% nos preços dos combustíveis em Campo Grande

Pesquisa do Procon Mato Grosso do Sul, vinculada à Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos (Sead), identificou variação de até 11,83% nos preços dos combustíveis em Campo Grande no mês de abril. O levantamento monitora 35 postos de abastecimento na Capital.

Os dados foram coletados entre os dias 8 e 10 de abril, em cinco estabelecimentos de cada uma das sete regiões administrativas da cidade. As maiores oscilações foram registradas principalmente na modalidade de pagamento no cartão de crédito.

No caso do etanol, a variação chegou a 10,74% na região do Lagoa, seguida por 9,55% no Anhanduizinho, 7,32% no Segredo e 6,99% no Bandeira. Já a gasolina apresentou diferença de 11,83% entre postos da região do Imbirussu e 7,95% no Prosa. O diesel S10 teve oscilação de 9,53% no Centro.

A menor variação registrada foi de 0,31% na região do Segredo, no pagamento à vista (débito ou dinheiro) da gasolina, com preço médio de R$ 6,49 o litro. Em um cenário de abastecimento de 50 litros, a diferença de preços pode chegar a uma economia de até R$ 37,50 na região do Imbirussu, na compra da gasolina no crédito.

No comparativo entre março e abril, considerando os menores preços, o maior aumento foi no diesel S500 na região do Bandeira, com alta de 21,37%. A gasolina no crédito também teve oscilações relevantes no Lagoa (6,70%) e no Segredo (6,24%). Já o etanol variou 4,80% no Prosa, enquanto o GNV teve alta de 4,77% na região central.

A pesquisa considera cinco tipos de combustíveis, gasolina, etanol, diesel S500, diesel S10 e GNV, em pagamentos à vista e no cartão de crédito, e reforça que os preços estão sujeitos a variações conforme a demanda e disponibilidade.

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