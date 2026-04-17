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Mato Grosso do Sul se destaca no combate ao crime em evento internacional nos EUA

Estado apresenta resultados na segurança pública e ações de enfrentamento ao crime organizado em conferência na Universidade de Harvard

17 abril 2026 - 18h30Taynara Menezes

Mato Grosso do Sul ganhou destaque no cenário internacional ao apresentar ações e resultados da segurança pública durante o “Brazil Project”, evento realizado em Massachusetts, nos Estados Unidos.

 

O secretário estadual de Segurança Pública e Justiça, Antônio Carlos Videira, participou do painel “Segurança pública: Endereçando a Maior Preocupação dos Brasileiros”, no último sábado (11). Ele destacou que Mato Grosso do Sul se tornou referência nacional e eixo importante, já que além de fazer fronteira com Paraguai e Bolívia, também será porta de entrada do Brasil na Rota Bioceânica.

“O convite para participarmos na Universidade de Harvard no painel sobre segurança pública mostra o papel relevante do Mato Grosso do Sul no cenário da América Latina. Nosso Estado tem fronteiras importantes com o Paraguai e Bolívia, em uma grande extensão que é seca, onde temos um combate efetivo principalmente contra o tráfico de drogas, que vai para outros estados e países”, ressaltou Videira.

Além deste trabalho, também foram apresentados no evento os bons índices do Estado no combate aos crimes patrimoniais. “Temos um trabalho desenvolvido no Estado com índices (criminalidade) que estão menores que média nacional. Discutir segurança pública em um evento e ambiente como este é fomentar boas práticas”, completou.

Os resultados operacionais do Estado também foram apresentados. Em 2025, o Departamento de Operações de Fronteira (DOF) registrou a segunda maior apreensão histórica de drogas, com 196,5 toneladas retiradas de circulação. No primeiro trimestre de 2026, já foram apreendidos cerca de 94,8 mil quilos de entorpecentes.

O Estado também apresentou redução nos índices de criminalidade. Em 2025, os roubos caíram 15,9% em relação ao ano anterior, enquanto os furtos tiveram redução de 1,6%.

Segundo o governo estadual, os resultados refletem o trabalho integrado das forças de segurança e reforçam o papel estratégico de Mato Grosso do Sul no combate ao crime organizado e na segurança de fronteira.

Iniciativa

O evento de renome internacional “Brazil Project” reúne lideranças brasileiras e a comunidade acadêmica da Harvard e do MIT para debater temas estratégicos para o futuro do país.

A edição de 2026 teve como eixo central os desafios institucionais do Brasil, com destaque para segurança pública, fortalecimento do Estado de Direito e construção de um ambiente mais estável e previsível para o desenvolvimento nacional.

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