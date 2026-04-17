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Justiça

Acusado de matar 'Dan Dan' a tiros no Jardim Noroeste é absolvido pela Justiça

O júri popular foi presidido pelo juiz Aluízio Pereira dos Santos; o resultado atendeu ao pedido da defesa e da promotoria de Justiça, que se manifestaram pela insuficiência de provas

17 abril 2026 - 10h12Vinícius Santos     atualizado em 17/04/2026 às 11h32
Promotora de Justiça e juiz durante o julgamento - Foto: JD1Promotora de Justiça e juiz durante o julgamento - Foto: JD1  

Os jurados do Tribunal do Júri decidiram, nesta sexta-feira (17), absolver o réu Gabriel Rondon da Silva, conhecido como “Gabriel do Tiradentes”, que respondia pela acusação de envolvimento no assassinato de Daniel Silvestre da Cruz, de 28 anos, conhecido como “Dan Dan”, em Campo Grande.

O julgamento ocorreu sem a presença do réu, que não compareceu à sessão, mas o processo seguiu normalmente com a análise do Conselho de Sentença. O crime aconteceu na madrugada de 16 de julho de 2020, em um conjunto habitacional localizado na esquina das ruas Ariado e da Conquista, no bairro Jardim Noroeste.

Durante a sustentação em plenário, a promotora de Justiça Dafne Prado Saba, representando o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), se manifestou pela absolvição do acusado, sob o argumento de insuficiência de provas para sustentar uma condenação.

Na mesma linha, a defesa, conduzida pelo defensor público estadual Rodrigo Antônio Stochiero, também defendeu a absolvição, destacando que o réu nega a autoria do crime. Ao final, os jurados acolheram a tese de insuficiência de provas e absolveram o acusado.

Motivação - Conforme a denúncia apresentada no processo, o acusado teria agido por motivo torpe. Ele foi apontado como responsável por executar a vítima a tiros em um suposto ato de vingança, uma vez que Daniel Silvestre da Cruz seria suspeito de ter matado um familiar do réu.

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