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Homem é mordido no glúteo por cachorro e procura a Polícia em Campo Grande

A vítima contou na delegacia que foi mordida na região do glúteo e afirmou que busca providências sobre o caso

17 abril 2026 - 11h54Vinícius Santos
Caso foi registrado na Depac CentroCaso foi registrado na Depac Centro   (Reprodução)

Um homem de 23 anos foi atacado e mordido na região do glúteo por um cachorro enquanto transitava pelo bairro Recanto dos Pássaros, na quinta-feira (16), por volta das 16h40. O caso foi registrado na Polícia Civil.

Conforme informações do boletim de ocorrência, a vítima relatou que caminhava nas proximidades de sua residência conduzindo sua própria cadela, que estava devidamente contida por guia, quando foi surpreendida por um cão de porte médio.

Ainda segundo o registro, o animal avançou contra o homem e o mordeu na região do glúteo. Após o ataque, o cachorro teria fugido em direção a uma residência localizada na mesma via.

A vítima afirma que, ao ir até o imóvel para relatar o ocorrido, foi atendida por um homem. Este informou apenas que o animal pertenceria à moradora da residência, que não chegou a se apresentar no local.

Consta no registro policial que não se trata de um caso isolado, sendo informado que já teriam ocorrido outros ataques envolvendo o mesmo animal contra pedestres na região.

Diante da situação, a vítima formalizou a denúncia na unidade policial, que registrou o boletim de ocorrência para adoção das medidas cabíveis.

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