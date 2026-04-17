MS é premiado como destino do ano e ganha destaque internacional em São Paulo

Durante a World Travel Market Latin America (WTM LA), em São Paulo, Mato Grosso do Sul recebeu oficialmente o troféu de “Destino do Ano em Ecoturismo”, conquistado no M&E Awards – Destinos do Ano 2026, promovido pelo Mercado&Eventos.

Além disso, o estado também foi destaque com a premiação internacional do Recanto Ecológico Rio da Prata e da Lagoa Misteriosa, que receberam o título de Gold Winner no 6º Prêmio de Turismo Responsável da WTM Latin America 2026, uma das mais relevantes premiações do segmento na América Latina.

Para o diretor-presidente da Fundação de Turismo de MS, Bruno Wendling, os resultados refletem um trabalho coletivo. “Estamos muito felizes com estas premiações recebidas durante a WTM, em especial pelo prêmio do empresário Eduardo Coelho que realiza um belíssimo trabalho em seus atrativos. O prêmio de Turismo Responsável da WTM é um dos mais importantes da América Latina para o segmento. Isso evidencia o trabalho dele e também reforça o posicionamento de todo o estado”.

Ele também destacou o impacto do reconhecimento nacional. “Esse prêmio reforça ainda mais a nossa posição de liderança no setor e, cada vez mais, o posicionamento do estado. Isso é resultado do trabalho dos últimos anos em promoção, apoio à comercialização e, claro, do empenho de todo o trade turístico em entregar as melhores experiências de natureza”.

No caso do Recanto Ecológico Rio da Prata e da Lagoa Misteriosa, o prêmio internacional foi conquistado com a iniciativa voltada à inovação climática e conservação da biodiversidade. Os atrativos operam como Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs), garantindo proteção permanente das áreas e contribuindo diretamente para a preservação ambiental.

O projeto reconhecido também se destaca por ações de redução e captura de carbono, consolidando os empreendimentos como operações “climate positive”, capazes de capturar mais carbono do que emitem um diferencial que ganha relevância diante dos desafios ambientais globais e fortalece a imagem de Mato Grosso do Sul como destino sustentável.



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