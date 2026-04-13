Turismo de MS ganha vitrine em feira internacional em São Paulo

Mato Grosso do Sul apresenta novos projetos turísticos durante a World Travel Market Latin America (WTM LA) 2026, que será realizada entre os dias 14 e 16 de abril, em São Paulo. Entre os destaques estão o lançamento do programa de Turismo Acessível e Inclusivo, ações de valorização da gastronomia regional e o projeto musical “Pantanal Jam”.

A participação do Estado é coordenada pela Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur MS) e conta com empresários do setor em uma caravana organizada pelo Sebrae MS. A estratégia é ampliar a visibilidade dos destinos sul-mato-grossenses e gerar oportunidades de negócios.

Segundo o diretor-presidente da Fundtur MS, Bruno Wendling, o evento é o principal do primeiro semestre para o setor. “Vamos muito fortes para a WTM LA esse ano, lançando muitas novidades como o programa de Acessibilidade, os festivais de MS, com oportunidade para nossos empresários apresentarem seus produtos e fazer capacitações. Nosso estande estará incrível e vamos levar também o projeto musical ‘Pantanal Jam’, que fará apresentações todos os dias no nosso estande. A estratégia esse ano foi trazer tudo de ativação para o estande de Mato Grosso do Sul e gerar maior fluxo possível de visitantes para que os nossos empresários tenham mais possibilidades de atendimento. Estamos muito felizes com essa participação que, com certeza, será histórica”, afirma.

Na abertura do evento, no dia 14, a banda sul-mato-grossense Urbem apresenta o espetáculo “Pantanal Jam – Sons do Pantanal de Mato Grosso do Sul”, que mistura jazz com sons inspirados no bioma, destacando a cultura e a identidade do Estado.

Paralelamente à programação do estande de Mato Grosso do Sul, o Sebrae MS organizou capacitações no Espaço Sebrae (L61) para apresentação de roteiros, rotas e experiências do trade sul-mato-grossense. As atividades acontecem todos os dias no período da tarde no Espaço Sebrae.

Programação Estande MS

Dia 14/04

14:00 Lançamento da Campanha de Promoção do Turismo Acessível e Inclusivo de MS, com fala do diretor-presidente da Fundtur-MS

15:30 Degustação às cegas / Gastronomia regional com os chefs Marcílio Galeano, Caslu e Helinho

16:10 Integração Trade.

16:25 Apresentação do evento ABETA Summit, que em 2026 será realizado em Campo Grande (MS)

16:40 Lançamento da Revista Digital Bilíngue (inglês) da Visit Pantanal

16:55 Lançamento dos Festivais Culturais de MS (Festival de Inverno de Bonito e Festival América do Sul), com a presença do diretor-presidente da FCMS, Eduardo Mendes.

17:10 Banda Urbem / Pantanal Jam

17:40 às 19:40 Capacitação trade: LR Travel Experience / Zagaia Eco Resort / M26 Assessoria / Joice Tur / Natureza Tour / Impacto Ecoturismo / Peralta Cruise

18:10 Degustação às cegas / Gastronomia regional com os chefs Marcílio Galeano, Caslu e Helinho

Dia 15/04

13:00 Capacitação: Plataforma Tourism Cares / Emanueli Ribeiro

14:00 Talk Pantanal Negro: Novas Rotas do Afroturismo Brasileiro – Bela Oyá Pantanal

14:40 Banda Urbem / Pantanal Jam

13:15 às 13h45 Capacitação trade: Grupo Rio da Prata / Joice Tur / Ygarapé Tour Viagens e Turismo

15:15 Degustação às cegas / Gastronomia regional com os chefs Marcílio Galeano, Caslu e Helinho

15:45 às 16:45 Capacitação trade: Impacto Turismo / Zagaia Eco Resort / Peralta Cruise / Hotel Pousada Águas de Bonito

17:00 Pantanal Jam / Banda Urbem

17:30 Degustação às cegas / Gastronomia regional com os chefs Marcílio Galeano, Caslu e Helinho

18:00 às 19h45 Capacitação trade: M26 Assessoria / Vanzella Transportes / Bravo Brazil Tour / Grupo Rio da Prata / Natureza Tour / Visit Pantanal

19:30 Integração Trade

Dia 16/04

13:00 Abertura Estande MS

13:00 às 14:00 Capacitação trade: Visit Pantanal / Hotel Pousada Águas de Bonito / M26 Assessoria / Peralta Cruise / Vanzella Transportes

14:40 Banda Urbem / Pantanal Jam

15:15 Degustação às cegas / Gastronomia regional com os chefs Marcílio Galeano, Caslu e Helinho

15:45 às 16:30 Capacitação trade: Zagaia Eco Rezort / Impacto Ecoturismo / Ygarapé Tour Viagens e Turismo / Abismo Anhumas

16:45 Integração Trade

17:00 Banda Urbem / Pantanal Jam

17:30 Degustação às cegas / Gastronomia regional com os chefs Marcílio Galeano, Caslu e Helinho

18:00 Encerramento

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