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Jovem deixa chave no contato e tem bicicleta elétrica furtada em Ribas

Autor confessou o crime e alegou arrependimento na abordagem

29 maio 2026 - 18h55Vinicius Costa
Moto recuperada pela políciaMoto recuperada pela polícia   (Divulgação/PCMS)

Jovem, de 22 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Civil na tarde desta sexta-feira (29) pelo furto de uma bicicleta elétrica em Ribas do Rio Pardo. A prisão e a recuperação do veículo foram efetuadas por agentes do Setor de Investigações Gerais.

O crime ocorreu após a vítima estacionar o veículo em frente à residência de um familiar e deixar a chave no contato, facilidade que foi aproveitada pelo suspeito para cometer o furto.

Após receber denúncias sobre a autoria e o possível paradeiro do objeto, a equipe do SIG deu início às diligências e localizou a bicicleta escondida em um alojamento da cidade. O suspeito, identificado pelas iniciais L.F.P.S., também estava no local e foi detido.

Ao ser abordado, o homem confessou o crime, alegou arrependimento e argumentou aos policiais que pretendia devolver o veículo à vítima. Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil do município, onde permaneceu preso, enquanto a bicicleta elétrica foi recuperada e restituída ao proprietário.

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Abrasel Brasil Sabor Maio26

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