MS registra mais de 12,8 mil casos prováveis de chikungunya e chega a 21 mortes em 2026

Os números chamam atenção para o avanço das arboviroses em Mato Grosso do Sul. O Estado já registra 12.811 casos prováveis de chikungunya em 2026, sendo 6.360 confirmados, além de 21 mortes pela doença, segundo boletim epidemiológico divulgado nesta sexta-feira (29) pela Secretaria de Estado de Saúde (SES).

As mortes confirmadas ocorreram em municípios como Dourados, Bonito, Jardim, Fátima do Sul, Douradina, Guia Lopes da Laguna e Itaporã. Entre as vítimas, 12 apresentavam comorbidades. O levantamento também aponta 80 casos de chikungunya em gestantes e dois óbitos ainda em investigação.

Em relação à dengue, o Estado soma 5.126 casos prováveis e 1.077 confirmações em 2026, sem registros de mortes até o momento. Nos últimos 14 dias, Ladário apresentou média incidência de casos confirmados da doença.

A SES também informa que 223.322 doses da vacina contra a dengue já foram aplicadas no público-alvo em Mato Grosso do Sul. O esquema vacinal é destinado a crianças e adolescentes de 10 a 14 anos e é composto por duas doses, com intervalo de três meses entre elas.

Diante do cenário, a Secretaria reforça a importância da prevenção contra o Aedes aegypti e orienta que a população procure atendimento médico ao surgirem os primeiros sintomas, evitando a automedicação.

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