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Idosa de 82 anos é a 13ª vítima da Chikungunya em Dourados

Mulher tinha hipertensão e diabetes; município ainda investiga outras quatro mortes

26 maio 2026 - 12h53Sarah Chaves
Foto: DivulgaçãoFoto: Divulgação  

Uma idosa de 82 anos é a 13ª morte confirmada por complicações da Chikungunya em Dourados. A confirmação foi divulgada nesta terça-feira (26) pelo Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública (COE), criado pela prefeitura para acompanhar a epidemia no município.

Moradora do Jardim Joquei Clube, a paciente tinha hipertensão e diabetes. Segundo o COE, os primeiros sintomas da doença apareceram no dia 8 de maio. Ela foi internada no Hospital da Vida no dia 15 e morreu no último sábado (24).

Com a nova confirmação, Dourados soma 13 mortes pela doença, sendo 10 entre moradores das aldeias Bororó e Jaguapiru e três no perímetro urbano. Outros quatro óbitos seguem em investigação.

O boletim epidemiológico aponta ainda 8.904 casos notificados de Chikungunya no município, com 4.306 confirmações e 573 casos ainda em análise. Na Reserva Indígena, são 2.139 casos confirmados.

Apesar do novo óbito, os dados da Secretaria Municipal de Saúde mostram recuo da epidemia nas últimas semanas. O número de notificações caiu para 240 na Semana Epidemiológica 20, após o pico registrado entre as semanas 12 e 15, quando os casos ultrapassaram mil notificações semanais.

Também houve redução nas internações. Durante o período mais crítico da epidemia, entre 52 e 58 pacientes permaneciam hospitalizados ao mesmo tempo. Atualmente, 28 pessoas seguem internadas em hospitais de Dourados.

O secretário municipal de Saúde, Márcio Figueiredo, alertou que, apesar da queda nos números, a população deve manter os cuidados para evitar água parada e focos do mosquito transmissor da doença.
 

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