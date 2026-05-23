Menu
Menu Busca sábado, 23 de maio de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Governo MS Ativo - Maio26
Saúde

Últimos dias: drive-thru de vacinação contra Influenza segue até domingo em Campo Grande

Estrutura no Quartel dos Bombeiros já aplicou quase 4 mil doses e atende população até 24 de maio

23 maio 2026 - 08h49Taynara Menezes    atualizado em 23/05/2026 às 10h39
Local segue aberto até às 19hLocal segue aberto até às 19h   (Foto: André Lima/SES)

O drive-thru de vacinação contra a Influenza, promovido pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), entra na reta final em Campo Grande e segue disponível somente até o próximo domingo (24), no Quartel Central do Corpo de Bombeiros Militar. A ação já se aproxima da marca de 4 mil doses aplicadas na Capital.

A estrutura foi montada para atender tanto motoristas quanto pedestres, com o objetivo de facilitar o acesso da população à imunização, especialmente para quem não consegue comparecer às unidades de saúde durante o horário comercial.

O atendimento ocorre das 7h às 19h, nos dois dias. Segundo a SES, a procura crescente reforça a importância da estratégia, principalmente com a chegada das temperaturas mais baixas e o aumento da circulação de vírus respiratórios.

A vacina contra a Influenza está disponível para toda a população a partir dos 6 meses de idade e segue sendo uma das principais formas de prevenção contra casos graves da gripe.

Serviço

Drive-thru de vacinação contra Influenza

  •  Quartel Central do Corpo de Bombeiros Militar Rua 14 de Julho, 1502-1600 Centro Campo Grande/MS
  • Até 24 de maio (domingo)
  • Das 7h às 19h

Para atendimento, é necessário apresentar documento oficial com foto. Crianças devem levar a caderneta de vacinação.

Reportar Erro
Energisa Michel - Maio26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Ministério Público investiga dívida de R$ 197 milhões da Saúde de Campo Grande
Saúde
Ministério Público investiga dívida de R$ 197 milhões da Saúde de Campo Grande
Médico preparando atendimento em unidade hospitalar
Saúde
Lei garante atendimento a crianças e adolescentes em saúde mental no SUS
Evento foi em alusão ao Dia do Assistente Social
Saúde
Evento no Humap destaca valorização e cuidado com profissionais do Serviço Social
Foto: Leandro Morais
Saúde
Nova lei garante atendimento de saúde mental a crianças e adolescentes no SUS
Fiocruz vai produzir remédio de alto custo contra esclerose para o SUS
Saúde
Fiocruz vai produzir remédio de alto custo contra esclerose para o SUS
Vacina pode demorar a chegar para população africana
Saúde
Vacina contra cepa do ebola na África pode demorar até 9 meses
Continente vive em surto
Saúde
Continente africano tem 139 mortes suspeitas em surtos de ebola
As camas serão utilizadas na substituição de estruturas antigas, garantindo mais conforto aos pacientes
Saúde
Hospital da Vida recebe 80 novas camas para renovar estrutura em Dourados
CRS Nova Bahia
Transparência
MPMS cobra Sesau por falhas na limpeza de unidades de saúde em Campo Grande
Fachada UPA
Saúde
Promotor cobra SESAU sobre licitação para fornecer alimentação nas UPAs de Campo Grande

Mais Lidas

Foto: Arquivo
Justiça
Justiça anula demissão de Tiago Vargas e determina volta ao cargo na Polícia Civil
Foto: Divulgação
Cidade
Fort Atacadista e Comper abrem vagas para nova função em MS
Corporação lamenta morte de Guarda Municipal no Pioneiros
Polícia
Corporação lamenta morte de Guarda Municipal no Pioneiros
Equipes da Polícia Militar fazem o isolamento do local
Polícia
AGORA: Com sinais de violência, homem é encontrado morto no centro da Capital