Últimos dias: drive-thru de vacinação contra Influenza segue até domingo em Campo Grande

O drive-thru de vacinação contra a Influenza, promovido pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), entra na reta final em Campo Grande e segue disponível somente até o próximo domingo (24), no Quartel Central do Corpo de Bombeiros Militar. A ação já se aproxima da marca de 4 mil doses aplicadas na Capital.

A estrutura foi montada para atender tanto motoristas quanto pedestres, com o objetivo de facilitar o acesso da população à imunização, especialmente para quem não consegue comparecer às unidades de saúde durante o horário comercial.

O atendimento ocorre das 7h às 19h, nos dois dias. Segundo a SES, a procura crescente reforça a importância da estratégia, principalmente com a chegada das temperaturas mais baixas e o aumento da circulação de vírus respiratórios.

A vacina contra a Influenza está disponível para toda a população a partir dos 6 meses de idade e segue sendo uma das principais formas de prevenção contra casos graves da gripe.

Serviço

Drive-thru de vacinação contra Influenza

Quartel Central do Corpo de Bombeiros Militar Rua 14 de Julho, 1502-1600 Centro Campo Grande/MS

Até 24 de maio (domingo)

Das 7h às 19h

Para atendimento, é necessário apresentar documento oficial com foto. Crianças devem levar a caderneta de vacinação.

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