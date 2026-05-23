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Idoso morre após acidente entre bicicleta elétrica e moto em Jardim

Adriano Savala, de 83 anos, estava internado na Santa Casa de Campo Grande

23 maio 2026 - 08h31Vinicius Costa
Idoso morreu por conta dos ferimentos sofridosIdoso morreu por conta dos ferimentos sofridos   (Jardim MS News)

O idoso Adriano Savala, de 83 anos, morreu nesta quinta-feira (21) na Santa Casa de Campo Grande após sofrer um acidente envolvendo uma bicicleta elétrica e uma motocicleta em Jardim. Ele estava internado desde quarta-feira (20), quando ocorreu a colisão.

O acidente aconteceu no cruzamento das ruas Rio Grande do Sul e Antônio Pinto Pereira, na Vila Angélica II. Adriano conduzia a bicicleta elétrica no momento da batida com a motocicleta pilotada por uma mulher, que não ficou ferida.

Segundo o site Jardim MS News, com o impacto, o idoso sofreu traumatismo craniano e foi socorrido em estado grave ao Hospital Marechal Rondon. Depois dos primeiros atendimentos, ele foi transferido para Campo Grande, mas não resistiu aos ferimentos.

O corpo está sendo velado na Pax Jardim e o sepultamento está previsto para as 16h no cemitério municipal da cidade.

A dinâmica do acidente não foi divulgada pelas autoridades. O caso segue em investigação.

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