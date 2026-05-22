Menu
Menu Busca sexta, 22 de maio de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Governo Meio Ambiente - Maio26
Polícia

Casarão usado como abrigo pega fogo durante a noite em Corumbá

O incêndio atingiu roupas, caixas de papelão, materiais recicláveis e móveis antigos acumulados

22 maio 2026 - 15h12Vinicius Costa
Bombeiros usaram 200 litros de água para conter as chamasBombeiros usaram 200 litros de água para conter as chamas   (Divulgação/Corpo de Bombeiros)

Um incêndio atingiu um casarão abandonado na noite de quinta-feira (21), na região central de Corumbá. O fogo foi registrado no imóvel localizado na esquina das ruas Major Gama e Treze de Junho.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e encontraram as chamas concentradas na parte interna da edificação. O incêndio atingiu roupas, caixas de papelão, materiais recicláveis e móveis antigos acumulados no local.

Os bombeiros realizaram o combate direto ao fogo e, em seguida, o trabalho de rescaldo para evitar novos focos. Aproximadamente 200 litros de água foram utilizados durante a ocorrência.

Segundo informações apuradas no local, o imóvel está abandonado e costuma ser utilizado como abrigo por pessoas em situação de vulnerabilidade social. Apesar do incêndio, ninguém foi encontrado dentro da construção.

As causas do fogo não foram informadas.

Reportar Erro
Energisa Michel - Maio26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Acidente mobilizou o Samu e o Corpo de Bombeiros
Polícia
Colisão frontal na MS-345 deixa cinco feridos em Aquidauana
Cães invadiram a residência para atacar o cachorro
Polícia
Cães invadem residência, atacam animal e assustam moradores em Corumbá
Drogas apreendidas pelo DOF com o suspeito
Polícia
Suspeito é flagrado transportando cápsulas de cocaína entre roupas em Corumbá
Os crimes em residências também apresentaram retração significativa, com queda de 31,66%
Polícia
Mato Grosso do Sul reduz roubos em até 68% e dobra apreensão de drogas em 2026
Tombamento aconteceu na saída para São Paulo
Polícia
Caminhão com botijões de gás tomba em rotatória de Campo Grande
Depac Dourados
Polícia
Idoso morre durante trabalho em área de extração de areia em Dourados
Objeto usado nas agressões
Polícia
Mulher é presa por agredir homem com colher de pedreiro em Costa Rica
Polícia atendeu o caso - Foto: Ilustrativa
Polícia
Condenado por tentar matar ex-companheira a facadas é preso em Nova Alvorada do Sul
Mayara foi encaminhada para a delegacia
Polícia
Suspeita de atear fogo em banheiro que matou homem carbonizado é presa em Dourados
Desentendimento entre vizinhos termina com um esfaqueado na Capital
Polícia
Desentendimento entre vizinhos termina com um esfaqueado na Capital

Mais Lidas

Foto: Arquivo
Justiça
Justiça anula demissão de Tiago Vargas e determina volta ao cargo na Polícia Civil
Corporação lamenta morte de Guarda Municipal no Pioneiros
Polícia
Corporação lamenta morte de Guarda Municipal no Pioneiros
Acidente entre moto e caminhão vitimou guarda municipal no Pioneiros
Polícia
Acidente entre moto e caminhão vitimou guarda municipal no Pioneiros
Tabletes de drogas apreendidos na ação
Polícia
Barbeiro e mais um são presos com 271 quilos de droga em Campo Grande