Casarão usado como abrigo pega fogo durante a noite em Corumbá

Um incêndio atingiu um casarão abandonado na noite de quinta-feira (21), na região central de Corumbá. O fogo foi registrado no imóvel localizado na esquina das ruas Major Gama e Treze de Junho.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e encontraram as chamas concentradas na parte interna da edificação. O incêndio atingiu roupas, caixas de papelão, materiais recicláveis e móveis antigos acumulados no local.

Os bombeiros realizaram o combate direto ao fogo e, em seguida, o trabalho de rescaldo para evitar novos focos. Aproximadamente 200 litros de água foram utilizados durante a ocorrência.

Segundo informações apuradas no local, o imóvel está abandonado e costuma ser utilizado como abrigo por pessoas em situação de vulnerabilidade social. Apesar do incêndio, ninguém foi encontrado dentro da construção.

As causas do fogo não foram informadas.

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