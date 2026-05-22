Mato Grosso do Sul reduz roubos em até 68% e dobra apreensão de drogas em 2026

Mato Grosso do Sul consolidou em 2026 um dos melhores resultados da segurança pública no Brasil. Dados da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) apontam redução expressiva nos índices de criminalidade entre janeiro e abril dos últimos quatro anos, com destaque para a queda nos roubos, furtos, homicídios e latrocínios, além do avanço no combate ao tráfico de drogas.

Os números do Observatório de Segurança Pública revelam que os roubos em vias públicas despencaram 57,54% no comparativo entre 2023 e 2026. Foram 1.230 ocorrências registradas há quatro anos, contra apenas 554 neste ano. Já os roubos em estabelecimentos comerciais tiveram redução ainda maior: 68,17%, passando de 77 para apenas 26 casos.

Os crimes em residências também apresentaram retração significativa, com queda de 31,66%, enquanto os roubos de veículos diminuíram 43,40% no mesmo período.

Outro dado que reforça o avanço da segurança em Mato Grosso do Sul é a redução dos crimes contra a vida. O Estado zerou os casos de latrocínio entre janeiro e abril deste ano. Em 2023, haviam sido registrados quatro casos. Já os homicídios dolosos caíram 8,98%, passando de 145 para 140 ocorrências.

Os furtos acompanharam a tendência de queda. Em 2023, o Estado contabilizou 12.873 registros nos quatro primeiros meses do ano. Em 2026, o número caiu para 10.392, representando redução de 23,90%. Os furtos de veículos tiveram queda de 33,40%, enquanto os furtos em residências diminuíram 27,76%.

Segundo o secretário estadual de Segurança Pública, Antônio Carlos Videira, os resultados refletem investimentos contínuos, integração das forças policiais e fortalecimento da inteligência.

“O Estado alcançou os melhores resultados desde 2019, principalmente na redução dos crimes contra a vida e o patrimônio. Isso é fruto de investimentos permanentes em tecnologia, inteligência e do comprometimento dos policiais que atuam diariamente para garantir segurança à população”, destacou.

Além da redução dos índices criminais, Mato Grosso do Sul também ampliou o enfrentamento ao crime organizado. As apreensões de drogas praticamente dobraram entre 2023 e 2026. Nos primeiros quatro meses deste ano, foram apreendidos 161,7 mil quilos de entorpecentes, contra 81 mil quilos registrados no mesmo período de 2023 — aumento de 99,50%.

O secretário ressaltou ainda que o trabalho desenvolvido no Estado gera impacto nacional no combate ao tráfico. “Estamos em uma região estratégica de fronteira. Quando Mato Grosso do Sul amplia as apreensões de drogas, contribui diretamente para a segurança de todo o país”, afirmou.

Para fortalecer ainda mais a estrutura da segurança pública, o Governo do Estado investiu R$ 232,9 milhões desde 2023 na aquisição de mais de 25 mil equipamentos e veículos.

Entre os itens adquiridos estão 2.383 aparelhos de comunicação, 1.198 equipamentos de áudio e vídeo, 467 veículos de tração mecânica, 806 equipamentos de proteção e socorro, além de 7.838 armamentos, 13 embarcações, 225 equipamentos de mergulho e salvamento e 7.744 mobiliários.

O pacote de modernização também prevê a entrega de 525 novas viaturas ainda neste ano, com investimento superior a R$ 170 milhões.

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