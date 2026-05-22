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Idoso morre durante trabalho em área de extração de areia em Dourados

Corpo da vítima foi localizado na carroceria de um caminhão carregado em fazenda da região

22 maio 2026 - 14h11Vinicius Costa
Depac DouradosDepac Dourados   (Reprodução)

Idoso, de 80 anos, identificado como Jurandir Quintino de Freitas,  morreu na tarde desta quinta-feira (21) enquanto trabalhava em uma área de extração de areia no distrito de Itahum, em Dourados. O corpo de foi encontrado sobre a carga de areia na carroceria de um caminhão.

A suspeita inicial é de que ele tenha sofrido um mal súbito durante o expediente. Equipes da Polícia Civil e do Samu foram acionadas por volta das 16h30 para atender a ocorrência em uma fazenda da região.

Segundo o site Dourados News, o trabalhador atuava havia mais de 20 anos como motorista e participava normalmente do carregamento no momento da ocorrência. Ele teria subido no caminhão para nivelar a areia quando passou mal.

A perícia realizou os procedimentos técnicos e não identificou sinais de violência no corpo nem indícios de crime na área. Conforme avaliação preliminar da equipe médica, a morte pode ter sido causada por um infarto fulminante.

Testemunhas relataram que o idoso possuía problemas de saúde e havia procurado atendimento médico recentemente após episódios de mal-estar.

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