Menu
Menu Busca sexta, 22 de maio de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Governo Meio Ambiente - Maio26
Educação

Insted marca nova fase como centro universitário com ação no campus

Atividade com acadêmicos celebrou mudança institucional e ampliação da autonomia acadêmica da instituição.

22 maio 2026 - 14h23Da redação, com assessoria
A programação apresentou oficialmente a nova identidade acadêmica da instituição à comunidade universitáriaA programação apresentou oficialmente a nova identidade acadêmica da instituição à comunidade universitária   (Divulgação)

O Insted Centro Universitário realizou nesta semana uma ação com acadêmicos no campus para marcar oficialmente a nova fase da instituição, que passou de faculdade para centro universitário. Durante a atividade, estudantes receberam squeezes personalizadas em alusão à mudança institucional.

A transformação amplia a autonomia acadêmica da instituição e permite maior desenvolvimento de projetos de ensino, pesquisa e extensão. Segundo a reitora do Insted Centro Universitário, Neca Chaves Bumlai, o reconhecimento reforça o compromisso com a formação acadêmica e a preparação dos estudantes para o mercado de trabalho.

“A transformação em centro universitário reforça o nosso compromisso com a excelência acadêmica e com a formação de profissionais preparados para os desafios do mercado”, afirma. 

O pró-reitor acadêmico, Jeferson Pistori, afirmou que a nova estrutura também amplia as oportunidades para os alunos participarem de projetos de iniciação científica e outras atividades ligadas à pesquisa.

A programação integrou as ações realizadas pelo Insted para apresentar oficialmente a nova identidade acadêmica da instituição à comunidade universitária.

A programação integrou as ações realizadas pelo Insted para apresentar oficialmente a nova identidade acadêmica da instituição à comunidade universitária.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

 

Reportar Erro
Energisa Michel - Maio26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Projeto teve início nas escolas
Educação
UEMS e Fundect lançam agência para formar divulgadores científicos em escolas estaduais
Enem 2026
Educação
Enem: termina hoje prazo de recurso para isenção de taxa de inscrição
Câmera dentro do banheiro feminino da escola
Educação
SED-MS proíbe câmeras em banheiros após caso registrado em escola da Capital
Alunos estavam estudando em um barracão
Educação
Justiça manda retirar alunos de escola improvisada em barracão em Ivinhema
Fachada INEP
Educação
Prazo para pedir recursos em pedidos de isenções do Enem 2026 encerra dia 19
Resultado do Fies para o 2&ordm; semestre de 2025 foi divulgado
Educação
Renegociação de dívidas do Fies começa nesta quarta-feira
Segundo a nova regra, as bolsas com duração mínima de 12 meses serão prorrogadas por 180 dias
Educação
Mães e pais na pós-graduação vão ter prorrogação de período de bolsas
Aula Inaugural
Educação
Mais de 70 jovens iniciam cursos gratuitos em parceria entre Senai e Instituto Mirim
Fies -
Educação
Fies 2026: pré-selecionados devem validar dados da inscrição até hoje
Últimos dias: Inscrições para o Encceja 2026 encerram na próxima sexta-feira
Educação
Últimos dias: Inscrições para o Encceja 2026 encerram na próxima sexta-feira

Mais Lidas

Foto: Arquivo
Justiça
Justiça anula demissão de Tiago Vargas e determina volta ao cargo na Polícia Civil
Corporação lamenta morte de Guarda Municipal no Pioneiros
Polícia
Corporação lamenta morte de Guarda Municipal no Pioneiros
Acidente entre moto e caminhão vitimou guarda municipal no Pioneiros
Polícia
Acidente entre moto e caminhão vitimou guarda municipal no Pioneiros
Tabletes de drogas apreendidos na ação
Polícia
Barbeiro e mais um são presos com 271 quilos de droga em Campo Grande