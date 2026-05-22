Insted marca nova fase como centro universitário com ação no campus

O Insted Centro Universitário realizou nesta semana uma ação com acadêmicos no campus para marcar oficialmente a nova fase da instituição, que passou de faculdade para centro universitário. Durante a atividade, estudantes receberam squeezes personalizadas em alusão à mudança institucional.

A transformação amplia a autonomia acadêmica da instituição e permite maior desenvolvimento de projetos de ensino, pesquisa e extensão. Segundo a reitora do Insted Centro Universitário, Neca Chaves Bumlai, o reconhecimento reforça o compromisso com a formação acadêmica e a preparação dos estudantes para o mercado de trabalho.

“A transformação em centro universitário reforça o nosso compromisso com a excelência acadêmica e com a formação de profissionais preparados para os desafios do mercado”, afirma.

O pró-reitor acadêmico, Jeferson Pistori, afirmou que a nova estrutura também amplia as oportunidades para os alunos participarem de projetos de iniciação científica e outras atividades ligadas à pesquisa.

A programação integrou as ações realizadas pelo Insted para apresentar oficialmente a nova identidade acadêmica da instituição à comunidade universitária.

A programação integrou as ações realizadas pelo Insted para apresentar oficialmente a nova identidade acadêmica da instituição à comunidade universitária.

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