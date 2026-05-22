UEMS e Fundect lançam agência para formar divulgadores científicos em escolas estaduais

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) e a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia (Fundect) iniciaram nesta semana as atividades da Agência Mídia Ciência de Divulgação Científica, projeto que vai capacitar estudantes da rede estadual para produção de conteúdos científicos voltados às redes sociais. A iniciativa integra ações estratégicas do Governo do Estado, por meio da Semadesc.

A primeira turma reúne 32 estudantes e oito professores de escolas de Campo Grande, Aral Moreira, Batayporã, Ponta Porã e Três Lagoas. Durante um ano, os participantes receberão oficinas e consultorias sobre produção audiovisual, roteiros, identidade visual, método científico e uso ético de tecnologias. A ação é vinculada ao Programa de Iniciação Científica no Ensino Médio (Pictec), com bolsas mensais de R$ 400 para estudantes e R$ 800 para professores.

Segundo o coordenador do projeto Mídia Ciência, o jornalista e professor André Mazini, a proposta busca aproximar adolescentes da divulgação científica em um ambiente dominado pelas redes sociais. De acordo com ele, a iniciativa pretende estimular a circulação de conteúdo de qualidade produzido pelos próprios jovens.

Além da capacitação técnica, o projeto também quer formar novos divulgadores científicos no Estado. Professores envolvidos destacam que a Agência deve ampliar o alcance das pesquisas desenvolvidas nas escolas e fortalecer ações de educomunicação entre os estudantes.

A estudante Raysla da Silva, da Escola Estadual Arlindo de Andrade Gomes, afirmou que a experiência deve contribuir para o desenvolvimento pessoal e acadêmico dos participantes. Já a aluna Eloara Alves destacou a expectativa de participar pela primeira vez de um projeto voltado à divulgação científica.

Mídia e Ciência

O projeto Mídia e Ciência é uma iniciativa voltada à popularização da ciência e à aproximação do conhecimento científico da sociedade, com foco especial no público jovem. Em 2025 o projeto recebeu o primeiro lugar do Prêmio Nacional Confap de Ciência, Tecnologia e Inovação. O projeto integra ações estratégicas do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc).

A proposta é fortalecer a cultura científica no Estado, promovendo a produção e a disseminação de conteúdos acessíveis e letramento digital, além de incentivar a formação de novos comunicadores da ciência a partir das próprias instituições de ensino.

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