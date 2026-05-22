Menu
Menu Busca sexta, 22 de maio de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Governo MS Ativo - Maio26
Opinião

Apoio orgânico e propaganda eleitoral na delimitação jurídica do ambiente digital

22 maio 2026 - 10h28Vinícius Monteiro Paiva     atualizado em 22/05/2026 às 10h34
Advogado sócio do escritório Monteiro Paiva & Janólio Advogados, especialista em Direito EleitoralAdvogado sócio do escritório Monteiro Paiva & Janólio Advogados, especialista em Direito Eleitoral  

A arena eleitoral contemporânea deixou de ser dominada exclusivamente por palanques físicos e inserções televisivas. Hoje, o centro gravitacional das campanhas migrou para o ambiente digital, onde influenciadores e redes de apoiadores desempenham papel decisivo na formação da opinião pública. Nesse novo cenário, emerge uma questão essencial: onde termina a manifestação legítima de apoio e começa a ilegalidade?

A resposta exige distinguir, com precisão, liberdade de expressão e propaganda eleitoral. 
A ordem jurídica brasileira assegura a qualquer cidadão — inclusive influenciadores digitais — o direito de externar suas preferências políticas. No entanto, esse direito encontra limites quando se transforma em instrumento de promoção estruturada de candidaturas à margem das regras estabelecidas pelo Tribunal Superior Eleitoral.

O ponto sensível não reside na opinião, mas no desvirtuamento dessa manifestação, ou seja, a manifestação se sujeita ao crivo da Justiça Eleitoral quando há remuneração disfarçada, ausência de transparência, coordenação estratégica com campanhas e disseminação de conteúdos ilícitos ou desinformativos, marcos claros de irregularidade.
É nesse ponto que o debate se conecta com a formação de redes de apoiadores.

A legislação eleitoral não apenas permite, como prestigia e incentiva, a mobilização espontânea da sociedade civil. Redes orgânicas, formadas por adesão voluntária, sem contraprestação, constituem expressão legítima da participação democrática. Quando heterogêneas, ou seja, compostas por indivíduos de diferentes perfis, regiões e nichos sociais, ampliam de forma significativa o alcance e a pluralidade do debate político.

O paralelo entre influenciadores e apoiadores voluntários revela uma linha tênue, porém decisiva. O influenciador que manifesta apoio por convicção própria atua, juridicamente, como qualquer cidadão engajado. Contudo, à medida que passa a integrar, ainda que informalmente, a engrenagem estratégica da campanha — recebendo direcionamento, replicando conteúdos padronizados ou atuando de forma coordenada — sua atuação deixa de ser espontânea e se aproxima de propaganda eleitoral sujeita a controle normativo.
Sob o ponto de vista estratégico, as redes orgânicas e heterogêneas representam um dos maiores ativos de uma campanha moderna. Diferentemente da comunicação institucional, frequentemente percebida como artificial, o conteúdo disseminado por apoiadores voluntários carrega autenticidade e credibilidade social. O eleitor tende a confiar mais na mensagem que circula entre seus pares do que naquela emitida diretamente por estruturas formais de campanha.

Além disso, tais redes promovem capilaridade e segmentação natural. A diversidade de perfis permite que a mensagem eleitoral seja adaptada a diferentes públicos, contextos culturais e realidades regionais, sem a necessidade de centralização rígida. Esse fenômeno potencializa o engajamento, transforma eleitores em agentes ativos da narrativa política e confere maior resiliência à campanha diante de críticas ou ataques.

Experiências nacionais e internacionais demonstram a força desse modelo. Campanhas bem-sucedidas nas últimas décadas souberam explorar o engajamento espontâneo de suas bases digitais, convertendo apoiadores em multiplicadores de conteúdo e defensores ativos de suas candidaturas. O elemento comum nesses casos não foi apenas o uso da tecnologia, mas a capacidade de mobilizar comunidades de forma autêntica e descentralizada.

O desafio contemporâneo, portanto, não é conter a participação digital, mas qualificá-la. É necessário preservar o caráter orgânico dessas redes, evitando sua captura por estruturas opacas ou financiamentos indiretos que comprometam a igualdade de disputa. Em última análise, a força das campanhas eleitorais no ambiente digital reside justamente naquilo que não pode ser artificialmente fabricado, a adesão genuína de uma sociedade que se reconhece na mensagem que ajuda a propagar.
 
 

Reportar Erro
Energisa Michel - Maio26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Foto: TJMS
Opinião
Justiça Itinerante: Confira os bairros que terão os serviços nesta semana
Bosco Martins, escritor e jornalista
Opinião
OPINIÃO: A Engenharia Financeira do BRB: Imóveis, Poder e Cumplicidade
Vinícius Monteiro Paiva, advogado especialista em Direito Eleitoral
Opinião
A nova engenharia das sobras eleitorais e seus reflexos nas eleições de 2026
Foto: Jônatas Bis
Opinião
O caos no show do Guns N' Roses e a crise silenciosa no transporte urbano de Campo Grande

Mais Lidas

Foto: Arquivo
Justiça
Justiça anula demissão de Tiago Vargas e determina volta ao cargo na Polícia Civil
Corporação lamenta morte de Guarda Municipal no Pioneiros
Polícia
Corporação lamenta morte de Guarda Municipal no Pioneiros
Acidente entre moto e caminhão vitimou guarda municipal no Pioneiros
Polícia
Acidente entre moto e caminhão vitimou guarda municipal no Pioneiros
Tabletes de drogas apreendidos na ação
Polícia
Barbeiro e mais um são presos com 271 quilos de droga em Campo Grande