Suspeita de atear fogo em banheiro que matou homem carbonizado é presa em Dourados

A suspeita de atear fogo e matar um homem carbonizado na madrugada desta sexta-feira, dia 22, em Dourados, foi presa em flagrante por uma equipe do SIG (Setor de Investigações Gerais) da Polícia Civil. Ela foi identificada como Mayara Paulino de Souza, de 34 anos.

Ela foi localizada em uma área de mata próxima a um córrego entre os bairros Jardim Itália e Vila Adelina Rigotti, conhecida pela quantidade de usuários de drogas.

Segundo informações do site Ligados na Notícia, o delegado-chefe do SIG, Lucas Albe Veppo afirmou que as imagens coletadas pelas autoridades demonstram que o fogo foi proposital. "Sabemos que o incêndio foi causado de forma proposital e ocasionou a morte de um indivíduo que estava no interior desse banheiro", disse ao site.

A suspeita teria trocado de roupa e escondido as que usava quando foi flagrada pelas câmeras de segurança. Após ser detida, Mayara levou os policiais até o local onde estavam um tênis branco, uma calça jeans e uma jaqueta e dentro do bolso um isqueiro azul.

Ela negou que tenha cometido o crime, mas afirmou que brigou com a vítima durante a madrugada por causa de drogas.

Ainda conforme o site, existe a possibilidade da vítima ter morrido antes de Mayara ter ateado fogo no banheiro. "A polícia também apura o motivo da vítima não ter esboçado reação para fugir do local", contou o delegado-chefe.

Mayara foi presa e autuada em flagrante pelo crime de homicídio qualificado.

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