Corporação lamenta morte de Guarda Municipal no Pioneiros

Taynara Menezes e Vinícius Costa atualizado em 20/05/2026 às 21h58

A Guarda Civil Metropolitana (GCM) de Campo Grande divulgou uma nota de pesar lamentando a morte do guarda civil Marcos Eugênio Zanatta, de 47 anos, vítima de um acidente envolvendo uma motocicleta e um caminhão no Bairro Pioneiros.

Na publicação, a corporação destacou a dedicação e os serviços prestados pelo agente ao longo da carreira. “Sua dedicação, compromisso e serviços prestados deixaram sua marca na história da nossa instituição”, diz trecho da nota.

A GCM também manifestou solidariedade aos familiares e amigos de Zanatta neste momento de luto.

O acidente aconteceu no cruzamento das ruas Padre Damião e Barão de Campinas. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o caminhão fecha a motocicleta conduzida pelo agente.

O motorista do caminhão foi localizado posteriormente pela Polícia Civil e apresentava sinais de embriaguez. Ele se recusou a realizar o teste do bafômetro, mas acabou preso em flagrante após a constatação de embriaguez pelos policiais.

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