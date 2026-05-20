Acidente entre carro e carreta 'trava' percurso da Avenida Cônsul Assaf

Vinicius Costa e Vinicius Santos atualizado em 20/05/2026 às 15h19

Acidente envolvendo um carro de passeio e uma carreta travou duas faixas da Avenida Cônsul Assaf Trad, na região norte de Campo Grande, na tarde desta quarta-feira, dia 20.

Informações no local apuradas pela reportagem apontam que o veículo longo estava pela Avenida Dona Carlota Joaquina e ao acessar a Cônsul Assaf Trad - no sentido bairro ao centro, houve a colisão com o carro.

No automóvel estava um casal de idosos, que apesar da batida, não sofreram ferimentos graves e recusaram serem transportados para uma unidade de saúde. O veículo, no entanto, ficou bastante danificado com a colisão.

Já o condutor da carreta, nada sofreu. Porém, em virtude da batida, duas faixas da avenida ficaram intransitáveis e apenas uma ficou viável para a continuidade do tráfego dos veículos.

O carro ficou atravessado na pista, enquanto a carreta quase fez um 'L' em razão da manobra para tentar acessar a avenida.

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