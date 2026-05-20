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Trânsito

Motorista bate em moto por app, abandona carro e foge no Jardim Colúmbia

As vítimas que estavam na motocicleta ficaram deitadas na rua, em meio ao frio, aguardando por horas a chegada de uma ambulância do Samu

20 maio 2026 - 14h23Vinícius Santos
Vítimas ao solo aguardando ambulância - Fotos: Vinícius SantosVítimas ao solo aguardando ambulância - Fotos: Vinícius Santos  

Mais de duas horas. Essa foi a espera por uma ambulância para socorrer vítimas de um acidente de trânsito registrado no início da noite de terça-feira (19), no bairro Jardim Colúmbia, em Campo Grande.

O acidente envolveu uma motocicleta utilizada para corridas por aplicativo, conduzida por um homem que levava uma passageira, e um carro Ford Ka, na rua Nhamundá. Conforme informações apuradas pela reportagem, o motociclista seguia no sentido centro/bairro durante a corrida quando teria sido atingido pelo veículo.

Com a violência do impacto, em uma batida frontal entre a moto e o carro, os veículos ficaram destruídos. As vítimas foram arremessadas ao solo e aguardaram por horas, em meio ao frio, pela chegada de uma equipe de resgate do Corpo de Bombeiros ou do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Uma viatura do Samu chegou primeiro ao local, realizou atendimento à passageira e estabilizou o motociclista ainda caído na via. Depois disso, segundo testemunhas, houve nova demora até a chegada de outra equipe do Samu para encaminhar o condutor da moto.

O motorista do Ford Ka permaneceu no local por algum tempo após a batida, mas fugiu antes da chegada das equipes de socorro e da Polícia Militar, abandonando o carro na rua.

A passageira foi encaminhada pelo Samu para a UPA Coronel Antonino e, posteriormente, liberada. Familiares relataram à reportagem que a vítima não teria realizado exame de raio-X e continua reclamando de dores. 

Segundo eles, ela deve procurar atendimento na rede particular para fazer exames complementares. Os parentes ainda afirmaram que foi concedido apenas um dia de atestado médico.

Uma equipe da 11ª CIPM esteve no local e preservou a área do acidente até a chegada do Batalhão de Polícia Militar de Trânsito – BPTRAN, que assumiu a ocorrência cerca de três horas após a batida, registrada por volta das 17h20.

Antes da chegada da Polícia Militar, uma equipe da Guarda Civil Metropolitana (GCM) também esteve no local para preservar a dinâmica do acidente e realizar os primeiros levantamentos. Depois, o caso ficou sob responsabilidade da PM.

Veículos envolvidos no acidente - Fotos: Vinícius SantosVeículos envolvidos no acidente - Fotos: Vinícius Santos
 

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