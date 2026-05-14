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AGORA: operação para retirar caminhão que caiu no Rio Vacaria interdita BR-163

O caminhoneiro Robson Ferreira Soares morreu no acidente

14 maio 2026 - 10h38Vinícius Santos
Foto: Reprodução / Alvorada InformaFoto: Reprodução / Alvorada Informa  

A BR-163 segue totalmente interditada na região da ponte sobre o Rio Vacaria, entre Nova Alvorada do Sul e Rio Brilhante, para uma operação de retirada de um caminhão que caiu da estrutura.

O acidente aconteceu na noite da última segunda-feira (11), quando o caminhão rompeu a proteção lateral da ponte e caiu dentro do rio. O caminhoneiro Robson Ferreira Soares morreu no acidente. O corpo da vítima foi retirado sem vida na terça-feira (12).

Por conta da complexidade da operação, os dois sentidos da rodovia foram fechados para os trabalhos de remoção do veículo acidentado. No local, são utilizados guinchos de grande porte para retirar o caminhão de dentro do Rio Vacaria.

Atuam na ocorrência a concessionária Motiva Pantanal, responsável pela administração da rodovia, a Polícia Rodoviária Federal e agentes da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), que fazem o controle do tráfego na região.

A orientação é para que os motoristas redobrem a atenção e tenham paciência ao passar pelo trecho interditado. Ainda não há previsão oficial para a liberação total da BR-163 no local.

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