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Trânsito

Inscrições abertas para curso gratuito de pilotagem segura na Capital

Ação do Maio Amarelo oferece 40 vagas para motociclistas com foco em direção defensiva e redução de acidentes

05 maio 2026 - 15h49Taynara Menezes
Foto: Ilustrativa / ShutterstockFoto: Ilustrativa / Shutterstock  

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) está com inscrições abertas para um curso gratuito de pilotagem segura em Campo Grande, dentro da programação do Maio Amarelo.

São oferecidas 40 vagas para motociclistas com CNH categoria A e moto de até 300 cilindradas. O curso será ministrado pelo especialista Diego Frank e contará com aulas teóricas e práticas de direção defensiva.

A capacitação acontece no dia 16 de maio de 2026, no estacionamento do Comper Itanhangá, no período da manhã. As inscrições seguem até o preenchimento das vagas por meio de link.

A ação também inclui checagem gratuita de itens de segurança, sorteio de brindes e exposição de veículos. Segundo a Agetran, o objetivo é reduzir acidentes de trânsito, especialmente envolvendo motociclistas, que representaram 70,31% das mortes no trânsito em Campo Grande em 2025.

O Maio Amarelo é um movimento internacional de conscientização para a segurança no trânsito, promovido pela Organização das Nações Unidas (ONU).

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