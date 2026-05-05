Menu
Menu Busca terça, 05 de maio de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Comportamento

Semana com promoções de hambúrguer tem combos a partir de R$ 20 em Campo Grande

Make Burgers prepara ofertas que são válidas de terça a sexta-feira e buscam atrair clientes ao longo dos dias úteis

05 maio 2026 - 16h29Taynara Menezes

A hamburgueria Make Burgers, localizada na Rua da Paz, em Campo Grande, está com uma programação de promoções durante a semana que inclui combos, descontos e ações especiais, com opções a partir de R$ 20.

As ofertas são válidas de terça a sexta-feira e buscam atrair clientes ao longo dos dias úteis, com diferentes formatos de promoção a cada dia. O funcionamento da Make Burgers ocorre de terça a domingo, das 18h às 23h.

Entre as ações estão combo com hambúrguer, batata e bebida, batata frita gratuita em um dos dias da semana, hambúrguer base com valor reduzido e uma ação especial com maionese artesanal à vontade.

Confira a programação das promoções:

• Terça-feira: Combo promocional por R$ 43,90 (hambúrguer, batata e bebida)
• Quarta-feira: Batata frita gratuita na compra de qualquer hambúrguer
• Quinta-feira: Hambúrguer base por R$ 20, com possibilidade de personalização
• Sexta-feira: Maionese artesanal à vontade

 

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 5/5/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 5/5/2026
O evento reunirá roupas. calçados, acessórios, entre outros.
Comportamento
Fundação Manoel de Barros promove brechó para arrecadar recursos para projetos sociais
Festa do Queijo chega à 9ª edição neste fim de semana com programação ampliada em Rochedinho
Comportamento
Festa do Queijo chega à 9ª edição neste fim de semana com programação ampliada em Rochedinho
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 04/05/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 04/05/2026
Polícia Militar Ambiental (BPMA) - Foto: Ilustrativa
Polícia
Dois homens são presos em flagrante por pesca ilegal em Dourados
Capa do álbum da Copa do Mundo de 2026
Comportamento
Álbum da Copa do Mundo 2026 chega às bancas e movimenta torcedores na Capital
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 30/4/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 30/4/2026
Moradores de condomínio fazem 'vakinha' para ajudar porteira doente na Capital
Comportamento
Moradores de condomínio fazem 'vakinha' para ajudar porteira doente na Capital
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 29/4/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 29/4/2026
Foto: Divulgação
Comportamento
'Isso é tudo'! "O Diabo Veste Prada 2" chega nesta quarta aos cinemas de Campo Grande

Mais Lidas

Imagem ilustrativa
Polícia
Vizinha denuncia casal por ato sexual com janela aberta em prédio no Pioneiros
Local do acidente - Foto: WhatsApp / JD1
Trânsito
Acidente de moto mata jovem de 19 anos no bairro São Conrado, em Campo Grande
Momento do acidente - Foto: Reprodução
Brasil
VÍDEO: Peão morre após ser pisoteado por touro durante rodeio em Rondônia
Carteira de trabalho
Brasil
Em vídeo, rede de supermercados anuncia fim da escala 6x1 e adoção do modelo 5x2