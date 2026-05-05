Semana com promoções de hambúrguer tem combos a partir de R$ 20 em Campo Grande

A hamburgueria Make Burgers, localizada na Rua da Paz, em Campo Grande, está com uma programação de promoções durante a semana que inclui combos, descontos e ações especiais, com opções a partir de R$ 20.
As ofertas são válidas de terça a sexta-feira e buscam atrair clientes ao longo dos dias úteis, com diferentes formatos de promoção a cada dia. O funcionamento da Make Burgers ocorre de terça a domingo, das 18h às 23h.
Entre as ações estão combo com hambúrguer, batata e bebida, batata frita gratuita em um dos dias da semana, hambúrguer base com valor reduzido e uma ação especial com maionese artesanal à vontade.
Confira a programação das promoções:
• Terça-feira: Combo promocional por R$ 43,90 (hambúrguer, batata e bebida)
• Quarta-feira: Batata frita gratuita na compra de qualquer hambúrguer
• Quinta-feira: Hambúrguer base por R$ 20, com possibilidade de personalização
• Sexta-feira: Maionese artesanal à vontade
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