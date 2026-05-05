Carlão destaca líderes comunitários como ponte entre população e poder público

No Dia do Líder Comunitário, celebrado nesta terça-feira (5), o vereador Carlos Augusto Borges, o Carlão (PSB), destacou o papel dos líderes comunitários como ponte entre a população e o poder público. Em entrevista ao JD1, ele ressaltou a importância desses representantes na identificação de demandas e na busca por melhorias nos bairros.

“Eu acho muito importante valorizar o trabalho do líder comunitário porque ele faz a ligação entre a sociedade e as forças políticas, seja vereador, prefeito, deputado ou governador”, afirmou.

Segundo ele, os líderes comunitários convivem diariamente com a realidade das comunidades e levam as principais demandas aos gestores públicos.“Ele mora no local, vive o dia-a-dia da comunidade. Sabe se tem médico, se a escola funciona, se a rua está esburacada, se tem creche ou não”, disse.

Carlão também ressaltou que o trabalho é voluntário e sem remuneração, mas com forte impacto nas conquistas dos bairros. Representantes do movimento comunitário também destacaram a relevância da data e o reconhecimento oficial da categoria.

O presidente da Federação das Associações de Mato Grosso do Sul (FAMEMS), Edson Maidana, celebrou a instituição da data no estado. “Eu agradeço a Deus em primeiro lugar e depois aos nossos políticos que sancionaram a lei do Dia do Líder Comunitário, que comemoramos no dia 5 de maio”, afirmou.

Já o presidente da União Municipal das Associações de Moradores de Campo Grande (UMAM), José Gondim, destacou o alcance do movimento. “Essa data é muito importante, eis que reconhece a importância do movimento em todo o nosso país”, disse.

Sessão Solene

Na próxima quarta-feira (06), às 19h, a Câmara Municipal de Campo Grande realiza a Sessão Solene do Prêmio Líder Comunitário, com a Medalha Legislativa “Anízio Sabino dos Santos”, no Plenário Oliva Enciso, em reconhecimento às lideranças comunitárias.

Ao final, o vereador reforçou a parceria com as lideranças comunitárias e disse que a Câmara Municipal mantém espaço aberto para o diálogo com o setor.

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