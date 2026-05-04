Câmara de Campo Grande recebe capacitação e reforça fortalecimento do terceiro setor

A Câmara Municipal de Campo Grande recebeu, nesta segunda-feira (04), a 2ª edição da Palestra de Capacitação em Captação de Recursos – OSC Organizada, reunindo lideranças sociais, representantes de associações, igrejas e organizações comunitárias.

Promovida pelo vereador Herculano Borges (Republicanos), a iniciativa teve como foco orientar participantes sobre elaboração de projetos, captação de recursos, atualização de estatutos e adequação ao Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil.

Durante o encontro, a especialista Jana Santos destacou que o principal desafio das entidades está na organização interna. “A maioria das organizações ainda opera em um modo de sobrevivência, sem planejamento estruturado. E captação de recursos não é apenas pedir apoio financeiro, mas sim construir estratégia, ter clareza de propósito, organização documental e capacidade de apresentar projetos consistentes para que as oportunidades realmente se concretizem”, afirmou.

Participantes também relataram dificuldades na prática e apontaram a capacitação como ferramenta essencial para melhorar a atuação das instituições, muitas delas voltadas ao atendimento de crianças, adolescentes e idosos.

O encontro reforçou a importância da qualificação para garantir maior eficiência e continuidade dos projetos sociais em Campo Grande e no estado.

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