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Trânsito

Acidente de moto mata jovem de 19 anos no bairro São Conrado, em Campo Grande

A vítima chegou a ser reanimada por mais de 50 minutos por socorristas do SAMU e Bombeiros, mas acabou não resistindo aos ferimentos

03 maio 2026 - 23h04Vinícius Santos
Local do acidente - Foto: WhatsApp / JD1Local do acidente - Foto: WhatsApp / JD1  

Um jovem de 19 anos morreu em decorrência de um grave acidente de trânsito ocorrido no início da noite deste domingo (3), no bairro São Conrado, em Campo Grande. A vítima foi identificada como João Vittor Vieira Cavalheiro, condutor de uma motocicleta Honda CG 160 Start.

Conforme dados do boletim policial, João Vittor trafegava pela avenida Wilson Paes de Barros no sentido Leste x Oeste quando, ao chegar à rotatória em frente à Fazenda Rancho Alegre, sofreu um desvio direcional à esquerda. Nesse momento, a motocicleta colidiu a parte frontal contra a guia do meio-fio e, em seguida, o condutor perdeu o controle do veículo.

Após o impacto, a motocicleta foi projetada para cima do canteiro central, enquanto o corpo de João Vittor foi arremessado para o alto e caiu ao solo.O sinistro resultou em danos materiais ao veículo e em uma vítima fatal. 

O condutor sofreu traumatismo cranioencefálico (TCE) gravíssimo, com otorragia intensa em ouvidos, boca e nariz. Ele entrou em parada cardiorrespiratória (PCR) ainda no local.

Equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do Corpo de Bombeiros realizaram manobras de reanimação por aproximadamente 55 minutos, porém a vítima não resistiu e morreu no local.

A Polícia Civil e a perícia estiveram presentes para a realização dos trabalhos investigativos. O pai da vítima compareceu ao local e ficou responsável pela motocicleta envolvida no acidente.

Após a constatação do óbito, o corpo foi recolhido por uma funerária e encaminhado ao Instituto de Medicina e Odontologia Legal (IMOL) para exames. Um amigo da vítima foi qualificado no boletim de ocorrência. 

Segundo relato, ele afirmou ter presenciado a dinâmica do sinistro, já que seguia logo atrás da motocicleta conduzida por João Vittor. O caso segue sob investigação e foi registrado no CEPOL (Centro Integrado de Polícia Especializada).

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