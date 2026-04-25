Vai sair? Eventos fecham ruas neste sábado em Campo Grande; veja interdições e se programe

Agência Municipal de Transporte e Trânsito informou que diversas ruas de Campo Grande terão interdições programadas neste sábado (25), por conta da realização de ações sociais, eventos religiosos e atividades festivas em diferentes regiões da cidade.

As primeiras alterações no trânsito ocorrem na Rua Caiapós terá bloqueio entre as ruas Engenheiro Roberto Mange e Avenida Bandeirantes, das 12h às 19h, devido à realização de um evento religioso.

No fim da tarde, outras vias também entram na lista de interdições. A Rua Elidio Pinheiro será fechada entre Evelina Figueiredo Selingardi e Durando Pereira da Silva, das 17h às 22h. Já a Rua Projetada 48 terá bloqueio das 17h30 às 23h30. Ambas as interdições ocorrem por conta de eventos religiosos.

Outra alteração acontece na Rua Ministro João Arinos, nº 365, entre as ruas Afonso Lino Barbosa e Jeribá, com interdição das 18h às 23h59. Neste caso, o bloqueio será apenas na faixa de estacionamento para a realização de evento festivo.

A Agetran orienta os motoristas a redobrarem a atenção ao trafegar pelas regiões afetadas e, sempre que possível, optarem por rotas alternativas para evitar transtornos e garantir maior fluidez no trânsito

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