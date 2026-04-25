Homem é esfaqueado pela companheira após elogiar corpo de outra mulher na Capital

Homem, de 29 anos, foi esfaqueado na região do peito pela própria companheira, de 28 anos, no final da noite desta sexta-feira, dia 24, após ele ter elogiado o corpo de outra mulher que mora na mesma rua do casal, no Jardim Los Angeles, em Campo Grande.

Não satisfeito com o comentário, ele ainda teria dito para a companheira que não estava mais interessado no relacionamento atual. Inicialmente, a mulher disse para o homem deixar o imóvel, o que não aconteceu e na sequência dos fatos, ela desferiu um golpe de faca contra ele.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima ficou com um corte contuso superficial no lado direito do tórax. O episódio aconteceu após o casal ficar ingerindo bebida alcoólica por várias horas.

A vítima foi encaminhada para a casa de alguns conhecidos, onde recebeu atendimento médico do Corpo de Bombeiros. A Polícia Militar chegou a questioná-lo dos fatos, mas ele se limitou a dizer que "estava tudo certo".

O caso foi encaminhado para a delegacia e registrado como lesão corporal dolosa.

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