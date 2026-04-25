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Homem é esfaqueado pela companheira após elogiar corpo de outra mulher na Capital

Ele chegou a dizer que não tinha mais interesse no relacionamento atual

25 abril 2026 - 12h32Vinicius Costa

Homem, de 29 anos, foi esfaqueado na região do peito pela própria companheira, de 28 anos, no final da noite desta sexta-feira, dia 24, após ele ter elogiado o corpo de outra mulher que mora na mesma rua do casal, no Jardim Los Angeles, em Campo Grande.

Não satisfeito com o comentário, ele ainda teria dito para a companheira que não estava mais interessado no relacionamento atual. Inicialmente, a mulher disse para o homem deixar o imóvel, o que não aconteceu e na sequência dos fatos, ela desferiu um golpe de faca contra ele.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima ficou com um corte contuso superficial no lado direito do tórax. O episódio aconteceu após o casal ficar ingerindo bebida alcoólica por várias horas.

A vítima foi encaminhada para a casa de alguns conhecidos, onde recebeu atendimento médico do Corpo de Bombeiros. A Polícia Militar chegou a questioná-lo dos fatos, mas ele se limitou a dizer que "estava tudo certo".

O caso foi encaminhado para a delegacia e registrado como lesão corporal dolosa.

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