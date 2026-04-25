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Jovem é assassinado em frente a conveniência em Naviraí

Atirador ainda sequestrou um popular e o fez dirigir até a MS-141, onde entrou em outro carro

25 abril 2026 - 13h52Vinicius Costa
João Vitor foi morto com tiros na cabeçaJoão Vitor foi morto com tiros na cabeça   (Redes Sociais)

João Vitor da Silva da Fonseca, de 25 anos, foi assassinado a tiros em frente a uma conveniência, na rua dos Jardins, na região central de Naviraí, durante a madrugada deste sábado, dia 25.

Ele foi atingido por disparos na cabeça no momento em que o suspeito se aproximou dele, fugindo na sequência do crime.

Segundo consta no boletim de ocorrência, o suspeito ainda teria sequestrado uma pessoa e a obrigou a dirigir por vários locais, inclusive uma rodovia estadual.

Conforme essa vítima de sequestro, de 28 anos, o atirador teria descido em um ponto da MS-141 e embarcado em outro veículo que dava apoio para a fuga. Após ser 'liberado', a vítima buscou contato com a Polícia Militar e foi encaminhado para a delegacia.

A Polícia Civil iniciou as investigações e deve contar com auxílio de imagens de câmera de segurança do estabelecimento comercial para identificar o atirador.

O caso foi registrado como homicídio qualificado, constrangimento ilegal e sequestro e cárcere privado.

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