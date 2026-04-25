Jovem é socorrido inconsciente após acidente entre motos e carro em Corumbá

Um jovem de 20 anos foi socorrido inconsciente após um acidente envolvendo duas motocicletas e um carro na madrugada desta sexta-feira (25), em Corumbá. A colisão aconteceu por volta das 4h, no cruzamento das ruas Ciríaco de Toledo e Santa Catarina, no bairro Popular Nova.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima apresentava corte profundo na região do queixo, fratura no braço direito e diversas escoriações pelo corpo. Ele foi encaminhado ao pronto-socorro para atendimento médico.

O outro motociclista, de 25 anos, recusou atendimento no local. Já o condutor do carro, de 31 anos, não sofreu ferimentos e permaneceu na cena do acidente.

Após o atendimento, a ocorrência ficou sob responsabilidade da Polícia Militar, que realizou os procedimentos cabíveis.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também