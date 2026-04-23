Aluno é socorrido após engasgar com pirulito em escola de Corumbá

Aluno, de 6 anos, precisou de atendimento após se engasgar com um pirulito na manhã de quarta-feira (22), na Escola Municipal Fernando de Barros, localizada no bairro Centro América, em Corumbá. A ocorrência foi registrada por volta das 9h50 e mobilizou uma equipe de resgate.

Ao chegarem ao local, os socorristas encontraram a criança consciente, orientada e andando, já fora de risco imediato. De acordo com a coordenação da escola, o estudante havia sofrido uma obstrução das vias aéreas após se engasgar com o doce.

Ainda antes da chegada da equipe, a coordenadora da unidade realizou manobras de desobstrução, como tapotagem e compressões abdominais, conseguindo liberar as vias respiratórias da criança. O objeto acabou sendo engolido durante o procedimento.

Apesar da resolução do quadro mais grave, o aluno relatava dor na garganta. Ele foi avaliado pela equipe de resgate e, em seguida, encaminhado ao Pronto-Socorro Municipal de Corumbá, acompanhado da mãe.

A criança permaneceu sob cuidados da equipe médica plantonista, sem indicação de complicações mais graves até o momento do atendimento.

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