Menu
Menu Busca quinta, 23 de abril de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Interior

Aluno é socorrido após engasgar com pirulito em escola de Corumbá

Coordenadora realizou manobras de desobstrução antes da chegada do resgate

23 abril 2026 - 11h23Vinicius Costa
Criança com pirulito | Imagem ilustrativaCriança com pirulito | Imagem ilustrativa   (Getty Images)

Aluno, de 6 anos, precisou de atendimento após se engasgar com um pirulito na manhã de quarta-feira (22), na Escola Municipal Fernando de Barros, localizada no bairro Centro América, em Corumbá. A ocorrência foi registrada por volta das 9h50 e mobilizou uma equipe de resgate.

Ao chegarem ao local, os socorristas encontraram a criança consciente, orientada e andando, já fora de risco imediato. De acordo com a coordenação da escola, o estudante havia sofrido uma obstrução das vias aéreas após se engasgar com o doce.

Ainda antes da chegada da equipe, a coordenadora da unidade realizou manobras de desobstrução, como tapotagem e compressões abdominais, conseguindo liberar as vias respiratórias da criança. O objeto acabou sendo engolido durante o procedimento.

Apesar da resolução do quadro mais grave, o aluno relatava dor na garganta. Ele foi avaliado pela equipe de resgate e, em seguida, encaminhado ao Pronto-Socorro Municipal de Corumbá, acompanhado da mãe.

A criança permaneceu sob cuidados da equipe médica plantonista, sem indicação de complicações mais graves até o momento do atendimento.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Menina sofria violência sexual - (Foto: Ilustrativa / EyeEm / Freepik)
Interior
Justiça mantém condenação de tia que teria se omitido em abusos contra sobrinha em MS
Carteira de trabalho
Interior
Justiça do Trabalho mantém condenação de frigorífico por acidente com empregado em MS
Foto: Divulgação/Catalogando Aventuras
Oportunidade
Congresso de aventura em Aquidauana reúne especialistas e experiências no Pantanal
Casa fica na região central da cidade
Interior
Casa desaba e família de idosos é retirada às pressas em Corumbá
Suspeito sendo preso após dois assaltos
Interior
Homem que assaltou dois motoristas de app é preso em Dourados
Depac Dourados
Interior
Idosa perde R$ 13,2 mil em golpe do "falso advogado" em Dourados
Hospital Regional de Três Lagoas
Interior
Pronto Atendimento do HR de Três Lagoas é mantido após acordo entre Estado e município
Bêbado, motociclista cai ao passar por quebra-molas em Chapadão do Sul
Interior
Bêbado, motociclista cai ao passar por quebra-molas em Chapadão do Sul
Homem morre após confronto com a polícia em Ribas do Rio Pardo
Interior
Homem morre após confronto com a polícia em Ribas do Rio Pardo
Reprodução - Alvorada Informa
Polícia
Idoso é encontrado morto em residência no distrito Pana, em Nova Alvorada do Sul

Mais Lidas

Corpo da mulher foi encontrado na rua
Polícia
AGORA: Com requintes de crueldade, casal é morto no Jardim Noroeste
Atuação do Choque e da PCMS resultaram na prisão do indivíduo
Polícia
Suspeito de matar casal com foice no Noroeste, 'Arrozinho' é preso em Anhanduí
Cantores - Foto: Reprodução
Cidade
Confirmado: "Cê Tá Doido" em Campo Grande com entrada gratuita; saiba como pegar ingresso
Campo-grandense está desaparecida desde o dia 15 de abril
Polícia
Desaparecida, campo-grandense é acusada de desviar R$ 40 mil de escola em SC