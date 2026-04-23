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Grupo atuante no tráfico é alvo de operação da PF em Três Lagoas

O objetivo da Operação Geminus é desmantelar a organização criminosa

23 abril 2026 - 11h38Vinicius Costa
Operação acontece em Três LagoasOperação acontece em Três Lagoas   (Divulgação/PF)

Grupo criminoso que atuava no tráfico de drogas foi alvo de uma operação da Polícia Federal na manhã desta quinta-feira, dia 23, em Três Lagoas - a 326 quilômetros de Campo Grande.

O objetivo da Operação Geminus é desmantelar a organização criminosa, que já tiveram alguns dos membros presos durante as investigações.

Nesta fase da investigação, foram cumpridos três mandados de prisão e três de busca e apreensão.

Segundo a Polícia Federal, as investigações foram aprofundadas para identificar a estrutura associativa e os demais integrantes do grupo responsável pela aquisição e pela distribuição da droga na região.

As medidas cautelares foram deferidas pelo Juízo de Garantias da Comarca de Três Lagoas. 

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