Grupo atuante no tráfico é alvo de operação da PF em Três Lagoas

Grupo criminoso que atuava no tráfico de drogas foi alvo de uma operação da Polícia Federal na manhã desta quinta-feira, dia 23, em Três Lagoas - a 326 quilômetros de Campo Grande.

O objetivo da Operação Geminus é desmantelar a organização criminosa, que já tiveram alguns dos membros presos durante as investigações.

Nesta fase da investigação, foram cumpridos três mandados de prisão e três de busca e apreensão.

Segundo a Polícia Federal, as investigações foram aprofundadas para identificar a estrutura associativa e os demais integrantes do grupo responsável pela aquisição e pela distribuição da droga na região.

As medidas cautelares foram deferidas pelo Juízo de Garantias da Comarca de Três Lagoas.

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