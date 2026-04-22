Bolsa de quase R$ 800 furtada de loja de shopping é recuperada

Uma bolsa de quase R$ 800 que havia sido furtada de uma loja no Shopping Campo Grande, foi recuperada por uma equipe da 3º Delegacia de Polícia Civil, durante a quarta-feira, dia 22.
O furto aconteceu no dia 7 de abril, quando uma mulher se aproveitou do uso do provador para subtrair a bolsa feminina.
Segundo a Polícia Civil, ela também havia realizado compras no valor de R$ 1.228,00.
Após o registro da ocorrência, representantes da empresa procuraram a delegacia e apresentaram imagens do sistema de monitoramento.
A equipe do SIG da 3ª DP analisou o material, identificou a suspeita, que foi encaminhada à delegacia para prestar esclarecimentos. A bolsa subtraída foi recuperada.
As providências legais cabíveis seguem em andamento.Reportar Erro
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