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Bolsa de quase R$ 800 furtada de loja de shopping é recuperada

O furto aconteceu no dia 7 de abril, quando uma mulher se aproveitou do uso do provador para subtrair a bolsa feminina

22 abril 2026 - 18h22Vinicius Costa
Bolsa foi recuperada pela Polícia CivilBolsa foi recuperada pela Polícia Civil   (Divulgação/PCMS)

Uma bolsa de quase R$ 800 que havia sido furtada de uma loja no Shopping Campo Grande, foi recuperada por uma equipe da 3º Delegacia de Polícia Civil, durante a quarta-feira, dia 22.

O furto aconteceu no dia 7 de abril, quando uma mulher se aproveitou do uso do provador para subtrair a bolsa feminina.

Segundo a Polícia Civil, ela também havia realizado compras no valor de R$ 1.228,00.

Após o registro da ocorrência, representantes da empresa procuraram a delegacia e apresentaram imagens do sistema de monitoramento.

A equipe do SIG da 3ª DP analisou o material, identificou a suspeita, que foi encaminhada à delegacia para prestar esclarecimentos. A bolsa subtraída foi recuperada.

As providências legais cabíveis seguem em andamento.

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