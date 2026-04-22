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Condenado por estupro, idoso é preso saindo de casa em Campo Grande

Contra o indivíduo, havia uma condenação de 13 anos e 3 meses, em regime fechado

22 abril 2026 - 17h23Vinicius Costa
Sede do Garras, em Campo GrandeSede do Garras, em Campo Grande   (Luiz Vinicius)

Idoso, de 63 anos, condenado pelo crime de estupro de vulnerável foi preso na manhã desta quarta-feira, dia 22, após uma ação realizada por equipes do Garras (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros), em Campo Grande.

A prisão aconteceu no bairro Estrela do Sul. Contra o indivíduo, havia uma condenação de 13 anos e 3 meses, em regime fechado.

Segundo a instituição, os policiais civis realizaram monitoramento nas proximidades do imóvel e efetuaram a abordagem no momento em que ele saía da residência. Não houve resistência.

O mandado de prisão definitiva foi expedido pela Vara Especializada em Crimes contra a Criança e o Adolescente da Capital, após condenação transitada em julgado.

Após a prisão, ele foi encaminhado à unidade policial e permanece à disposição da Justiça, aguardando audiência de custódia.

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