Condenado por estupro, idoso é preso saindo de casa em Campo Grande

Idoso, de 63 anos, condenado pelo crime de estupro de vulnerável foi preso na manhã desta quarta-feira, dia 22, após uma ação realizada por equipes do Garras (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros), em Campo Grande.

A prisão aconteceu no bairro Estrela do Sul. Contra o indivíduo, havia uma condenação de 13 anos e 3 meses, em regime fechado.

Segundo a instituição, os policiais civis realizaram monitoramento nas proximidades do imóvel e efetuaram a abordagem no momento em que ele saía da residência. Não houve resistência.

O mandado de prisão definitiva foi expedido pela Vara Especializada em Crimes contra a Criança e o Adolescente da Capital, após condenação transitada em julgado.

Após a prisão, ele foi encaminhado à unidade policial e permanece à disposição da Justiça, aguardando audiência de custódia.

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