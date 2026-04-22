Festival América do Sul transforma Corumbá em palco de integração cultural entre 14 e 17 de maio

A cidade de Corumbá recebe entre os dias 14 e 17 de maio o Festival América do Sul, que transforma a fronteira em um grande espaço de integração cultural com programação gratuita.

Promovido pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura e da Fundação de Cultura, com apoio da Prefeitura Municipal, o evento reúne diversas linguagens artísticas, como música, teatro, dança, literatura, cinema e artes visuais, ocupando diferentes espaços da cidade.

A programação musical começa no dia 14 de maio (quinta-feira) com artistas regionais, que abrem o festival destacando a produção cultural local e a identidade da fronteira.

No dia 15 de maio (sexta-feira), o destaque fica por conta do DJ Dennis, que leva ao palco um repertório de funk e música eletrônica. O artista é conhecido como produtor e hitmaker do funk brasileiro, com sucessos que ganharam projeção nacional e consolidaram sua carreira no gênero.

Já no dia 16 de maio (sábado), o cantor Dilsinho apresenta a “Turnê Diferentão”. O show reúne grandes sucessos e novas músicas em um repertório que mistura romantismo e pagode contemporâneo. Com voz marcante e forte presença de palco, o artista promete uma apresentação voltada à interação e emoção do público.

Para o diretor-presidente da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, Eduardo Mendes, o festival reforça a vocação de integração cultural da região.

“O Festival América do Sul é um espaço onde a cultura cumpre seu papel mais essencial: aproximar. Em Corumbá, essa vocação se intensifica, porque a cidade já nasce encontro. O que fazemos é potencializar essa força, criando oportunidades para que diferentes povos e expressões se conectem por meio da arte”, afirmou.

O festival segue até o dia 17 de maio (domingo), com atividades distribuídas em praças, escolas, tendas e espaços culturais.

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